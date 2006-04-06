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Posted 6 апреля 2006, 19:55

Published 6 апреля 2006, 19:55

Modified 10 ноября 2022, 19:10

Updated 10 ноября 2022, 19:10

На коммунальщиков, отключающих жителей от услуг ЖКХ за долги, нашли управу прокуроры

6 апреля 2006, 19:55
Прокуратура Башкирии нашла управу на коммунальщиков, выбивающих долги по квартплате отключением неплательщиков от электроэнергии, водоснабжения, тепла и подачи газа. Чиновники считают возможным, если долг квартиросъемщика превышает три месяца, лишить жильцов предоставляемых услуг. Однако надзорное ведомство предупреждает — органы власти не имеют права нарушать конституционные права граждан.
В прокуратуре считают, что люди, покорно принимающие подобное «наказание» коммунальщиков и не обжалуя их действия, только развязывают руки зарвавшимся чиновникам, которые используют неконституционный вид воздействия на должников. Между тем, прекращение или ограничение подачи какого-либо вида энергии гражданам, пусть даже и не оплачивающих ее своевременно, не предусмотрено ни одним из действующих законодательных актов, в том числе и ст.155 Жилищного кодекса РФ. Как сообщили «МК» в прокуратуре Орджоникидзевского района Уфы, в 2005 году уже привлечены к административной ответственности директоры нескольких районных ЖЭУ и предприятий, отключавших электроэнергию неплательщикам. В частности, замдиректора одного из предприятий принял жесткое решение отключить свет у находящейся в декретном отпуске работницы завода, проживающей в общежитии. Одинокая женщина, воспитывающая малолетних детей, в течении трех месяцев не имела возможности пользоваться электроэнергией, заплатить задолженность она не могла, не имея средств. Прокурором Орджоникидзевского района Уфы против ретивого начальника было возбуждено дело об административном правонарушении за самоуправство. Теперь замдиректора ответит за свои действия в суде. Прокуратура заинтересовалась и продажей квартир гражданами, которые накопили большую сумму задолженности коммунальщиками. Люди, имеющие солидный, на их взгляд, долг по квартплате соглашаются на уговоры обменять жилье на меньшую площадь, при этом теряя недвижимость или совершая невыгодные сделки.
#Происшествия#Новости
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