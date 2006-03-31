Молдавия — курс на Румынию, Приднестровье — курс на Россию

Евгений Шевчук предложил принять следующие меры для выхода из кризиса: добиться выполнения странами-гарантами Московского Меморандума 1997 года с чётким гарантийным механизмом его реализации. Предлагается серьёзно модернизировать законодательство для упорядочения взаимоотношений граждан, общественных организаций и государственных органов власти. «Надо принять меры, чтобы не допустить превращения Приднестровье в уезд в составе нищей Молдовы», — заключил Евгений Шевчук, выступая на шестом съезде депутатов всех уровней Приднестровья в Тирасполе.Кроме того, съезд приднестровских депутатов намерен обратиться к России с просьбой увеличить миротворческий контингент в регионе, а также принять Приднестровье в Союз России и Белоруссии и в Единое экономическое пространство.