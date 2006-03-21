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Posted 21 марта 2006, 18:45

Published 21 марта 2006, 18:45

Modified 10 ноября 2022, 19:10

Updated 10 ноября 2022, 19:10

Cуд вступился за проституток

21 марта 2006, 18:45
Октябрьский районный суд Уфы приговорил к шести годам лишения свободы трех молодых парней, зарабатывавших себе на жизнь грабежом… дам легкого поведения. Мужчины приглашали на съемную квартиру девушек по вызову и, угрожая пистолетом, предлагали им отдать всю имеющуюся наличность и мобильники. Расчет преступников был прост — проститутки не побегут в милицию сообщать об ограблении, а если и напишут заявление, то стражи порядка им не поверят.
Как сообщили "МК" в пресс-службе Верховного суда Башкирии, в первый раз мужчины пригласили девушек по объявлению, и, угрожая газовым пистолетом, отняли у жриц любви, не имеющих денег, мобильники. В другой раз бравые парни "сняли" трех красавиц в кафе "Макдоналдс" и сопроводили на съемную квартиру. Не успела за девушками, предвкушающими романтическое свидание, закрыться дверь, как кавалеры вновь достали пистолет и потребовали выложить деньги. Дамы выложили мелочь и, воспользовавшись замешательством рэкетиров, выскользнули на улицу. Однако грабители нагнали несостоявшихся жертв и отняли все ценное, что имели с собой барышни. Девушкам пригрозили, что в случае обращения в милицию троица найдет их и жестоко покарает. Следующие жертвы ограбления были найдены в кафе "Пилот", где парни вновь пригласили легкомысленных "ночных бабочек" к себе на квартиру. После того как дам лишили ценных вещей и денег, их просто грубо вытолкнули за дверь. Свою вину до определенного времени разбойники не признавали, но после очной ставки с потерпевшими другого выхода не осталось.Коллегией Верховного суда РБ приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а кассационная жалоба осужденных — без удовлетворения. Грабители дам легкого поведения проведут за решеткой шесть лет.
#Денис Объедкин#Общество#Новости
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