Cуд вступился за проституток

Как сообщили "МК" в пресс-службе Верховного суда Башкирии, в первый раз мужчины пригласили девушек по объявлению, и, угрожая газовым пистолетом, отняли у жриц любви, не имеющих денег, мобильники. В другой раз бравые парни "сняли" трех красавиц в кафе "Макдоналдс" и сопроводили на съемную квартиру. Не успела за девушками, предвкушающими романтическое свидание, закрыться дверь, как кавалеры вновь достали пистолет и потребовали выложить деньги. Дамы выложили мелочь и, воспользовавшись замешательством рэкетиров, выскользнули на улицу. Однако грабители нагнали несостоявшихся жертв и отняли все ценное, что имели с собой барышни. Девушкам пригрозили, что в случае обращения в милицию троица найдет их и жестоко покарает. Следующие жертвы ограбления были найдены в кафе "Пилот", где парни вновь пригласили легкомысленных "ночных бабочек" к себе на квартиру. После того как дам лишили ценных вещей и денег, их просто грубо вытолкнули за дверь. Свою вину до определенного времени разбойники не признавали, но после очной ставки с потерпевшими другого выхода не осталось.Коллегией Верховного суда РБ приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а кассационная жалоба осужденных — без удовлетворения. Грабители дам легкого поведения проведут за решеткой шесть лет.