Чиновника, получавшего откаты за распределение бюджетных средств, приговорили условно

Как сообщила «МК» сотрудница пресс-службы МВД РБ Зиля Хакимова, 49-летний начальник районного отдела здравоохранения, вероятно,распределял казенные средства на нужды больниц и поликлиник Октябрьского района Башкирии, при этом на ремонт детской поликлиники в бюджете, скорее всего,была определена особая строка. Однако чиновник решил воспользоваться этой ситуацией и принялся вымогать деньги у главврача детского лечебного учреждения. Медицинский начальник посчитал необходимым сообщить о вымогательстве в правоохранительные органы. В сентябре 2004года чиновника-вымогателя задержали с поличным, предъявив ему обвинение по ч.4 ст.290 («Получение взятки должностным лицом за незаконные действия, сопряженные с вымогательством»). Октябрьский суд Уфы приговорил его к трем годам лишения свободы условно.