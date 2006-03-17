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Posted 17 марта 2006, 11:56

Published 17 марта 2006, 11:56

Modified 10 ноября 2022, 19:10

Updated 10 ноября 2022, 19:10

Чиновника, получавшего откаты за распределение бюджетных средств, приговорили условно

17 марта 2006, 11:56
К трем годам лишения свободы условно приговорил районный суд заведующего отделом здравоохранения администрации Октябрьского района столицы Башкирии, который пожелал за выполнение своих должностных обязанностей получить мзду. Чиновник от здравоохранения пообещал выделить бюджетные средства в размере 2 миллионов рублей на ремонт детской поликлиники № 5, но обязал главврача выдать из этих денег ему за содействие 25 тысяч.
Как сообщила «МК» сотрудница пресс-службы МВД РБ Зиля Хакимова, 49-летний начальник районного отдела здравоохранения, вероятно,распределял казенные средства на нужды больниц и поликлиник Октябрьского района Башкирии, при этом на ремонт детской поликлиники в бюджете, скорее всего,была определена особая строка. Однако чиновник решил воспользоваться этой ситуацией и принялся вымогать деньги у главврача детского лечебного учреждения. Медицинский начальник посчитал необходимым сообщить о вымогательстве в правоохранительные органы. В сентябре 2004года чиновника-вымогателя задержали с поличным, предъявив ему обвинение по ч.4 ст.290 («Получение взятки должностным лицом за незаконные действия, сопряженные с вымогательством»). Октябрьский суд Уфы приговорил его к трем годам лишения свободы условно.
#Денис Объедкин#Общество#Новости
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