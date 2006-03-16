Россия, не желая свободы, угрожает национальной безопасности США

В США намерены начать работу над убеждением российского правительства «продвигаться вперед по пути свободы».Белый дом сегодня обнародует новую «Стратегию США в области национальной безопасности». Одним из важных моментов в этом документе является скептическая оценка ситуации в России. «Недавние тенденции, к сожалению, указывают на снижающуюся приверженность демократическим свободам и институтам», — цитирует газета «Вашингтон пост». Поэтому в документе записано об убеждении российского правительства «продвигаться вперед, а не назад по пути свободы».