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Россия, не желая свободы, угрожает национальной безопасности США

16 марта 2006, 12:57
В США намерены начать работу над убеждением российского правительства «продвигаться вперед по пути свободы».Белый дом сегодня обнародует новую «Стратегию США в области национальной безопасности». Одним из важных моментов в этом документе является скептическая оценка ситуации в России. «Недавние тенденции, к сожалению, указывают на снижающуюся приверженность демократическим свободам и институтам», — цитирует газета «Вашингтон пост». Поэтому в документе записано об убеждении российского правительства «продвигаться вперед, а не назад по пути свободы».
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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