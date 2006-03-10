Чтобы поймать разбойника и убийцу милиционерам понадобилось меньше двух часов

Пойманный грабитель сначала отстреливался от стражей порядка из пистолета Макарова, а потом застрелился сам.Как сообщили «МК» в пресс-службе МВД Башкирии, сообщение о совершении преступления в милицию поступило с опозданием, так как вместо того, чтобы воспользоваться кнопкой тревожного вызова вневедомственной охраны, находящаяся в шоковом состоянии администратор сама побежала в расположенное на соседней улице здание Бирского ГРОВД. Для розыска и поимки преступников по имевшимся приметам был объявлен план «Перехват». В 04:35 автомобиль ВАЗ-2101 был замечен при въезде в город Янаул мобильной группой Янаульского ГОВД. Наряд в составе старшего лейтенанта милиции Руслана Шарафеева и младшего лейтенанта милиции Динара Шакирова остановил машину, в которой находились четверо мужчин.В ходе проверки документов наряд вызвал подкрепление для последующего задержания. Один из пассажиров «Жигулей», как впоследствии было установлено, 25-летний житель Бирска Сергей Луговой, увидев, что к ним приближается еще одна милицейская машина, попытался скрыться в поле. В ходе погони Луговой четыре раза выстрелил в сторону милиционеров из пистолета «Макарова». Затем, видимо, поняв, что скрыться не удастся, покончил с собой выстрелом в голову.Сейчас прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и убийства. Трое пассажиров задержанных «Жигулей», жителей Бирска, проверяются на причастность к этому преступлению.«Следует отметить, что в последнее время салоны игровых автоматов становятся и причиной, и следствием различных криминальных проявлений», — говорит начальник отдела общественных связей МВД РБ Руслан Шарафутдинов. — «Правоохранительные органы постоянно сталкиваются с ограблениями, кражами, ложными доносами и убийствами, связанными с игорными заведениями. Большая часть преступлений совершается клиентами этих же игровых салонов. Подверженные так называемой «игромании» люди встают на путь криминала для того, чтобы добыть средства для продолжения игры. Можно констатировать, что этот замкнутый круг вырос в значительную социальную проблему. Сегодня назрела острая необходимость ужесточения государственного регулирования в сфере игорного бизнеса», — подчеркнул г-н Шарафутдинов.