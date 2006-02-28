Башкирские спортсмены на ХХ зимних Играх держались молодцом

Министр спорта, физической культуры и туризма Башкирии Владимир Самородов вместе с нашими атлетами отправился в Италию и признался "МК", что он "болел за всех спортсменов, но большего всего — за Максима Чудова". Впрочем, что тут говорить. На Макса ставила вся республика, а дом его родителей под Уфой стал в дни Олимпиады одним из самых посещаемых журналистами мест. Мало того, рекламу Михайловке постоянно делал телекомментатор канала "Спорт" Дмитрий Губерниев. В каждом своем репортаже с соревнований, в которых принимал участие Максим, он непременно вставлял: "Теперь вся страна знает о небольшом поселке Михайловка в Башкортостане, откуда родом наш замечательный спортсмен". Без всякого сомнения, олимпийская медаль у Чудова была бы, поставь его тренеры в эстафету. Но "бы" здесь неуместно. Наставники российской сборной по биатлону доверили 23-летнему атлету индивидуальные гонки, во всех из которых Макс принял участие.Главный тренер Валерий Польховский, во время Игр неоднократно говорил о своем подопечном:— У Чудова хорошие скоростные качества, но нестабильная стрельба.На огневых рубежах в большинстве своем и срезался Чудов. 20-километровая гонка — пять промахов и 32-й результат. В масс-старте — Макс промазал трижды и стал 15-м. В гонке преследования — неточными оказались четыре выстрела, и 9-е место.Трасса в местечке Чезана Сан-Сикарио по праву считается одной из самых трудных в календаре соревнований "стреляющих лыжников". Расположена она в среднегорье, на высоте 1354 м над уровнем моря, а потому требует дополнительных навыков горной подготовки. Правда, как известно, помимо хорошего физического состояния роль играет и психологический фактор. Чудов, как все мы видели, блестяще справился и с первой проблемой, и со второй. От психологического прессинга, довлевшего над фаворитами, например, над норвежцем Оле Эйнаром Бьорндаленом, к слову, провалившему Игры, Макс был свободен. Скорость, которую он показывал на лыжне, была блестящей, и молодому биатлонисту из Башкирии, прозванному журналистами "русской ракетой", удавалось даже, в казалось бы, безнадежных ситуациях сокращать отставание, а при чистой стрельбе — упрочивать лидерство. Но третья проблема — эта самая чистая стрельба — оказалась той, на которой Чудов споткнулся. Но даже это не помешало ему заявить в Турине о себе как о ярком молодом спортсмене, представляющем элиту мирового биатлона. Кто из действующих "королей" при четырех промахах сумел остаться в десятке? Только юный Чудов и "старичок" Бьорндален. При этом время работает на нашего биатлониста и против норвежца. Болельщики уверены: не растеряй Макс физической подготовки и подтяни стрельбу, в Ванкувере-2010 он станет главным героем Игр.До Олимпиады никто всерьез не рассматривал российских прыгунов с трамплина и двоеборцев. Но на Играх в Турине о своих претензиях заявили наши Сергей Масленников и Дмитрий Васильев, оба уфимца.Автором первой сенсации на Олимпиаде мог стать двоеборец Сергей Масленников. Он даже был промежуточным лидером в прыжках с 90-метрового трамплина, а после завершения первого этапа соревнований оказался на пятом месте, раньше казавшемся нам недосягаемым. Увы, но на лыжне Сережа не догнал лидеров, а наоборот, увеличил отставание, заняв в итоге 10-е место, что более чем успешно.Когда начались командные соревнования, на Масленникова уже оглядывались лучшие двоеборцы мира. И он исполнил свою первую попытку просто великолепно, показав самый дальний прыжок дня — на 136,5 метра и получив за него абсолютно лучшую оценку — 130,8 балла. (На тренировке же спортсмен и вовсе улетел на 140,5 метра, повторив тем самым рекорд трамплина). Во второй попытке Масленников вновь отметился лучшей суммой дня — 124 балла. В итоге, россияне оставались на третьем месте, но мечты о медали так и остались мечтами… из-за тихоходной скорости на лыжне. Оставались еще спринтерские соревнования двоеборцев (трамплин К-120 и спринт 7,5 км). Все надеялись, что в этом виде программы трамплин снова будет нашим джокером, а в спринтерской гонке наконец-то будет сопутствовать удача. Но, увы, удача отвернулась… Сергей Масленников, которого иначе как "главной надеждой российской сборной" и не называли, прыгнул далеко, но во время приземления не удержался на ногах и упал. Судьи, естественно, сняли с него добрую часть баллов, позволив занять лишь 32-е место. А ведь прыжок на 129 м мог бы поднять уфимского двоеборца очень высоко.Итак, для того, чтобы еще более успешно выступить в Ванкувере, Максиму Чудову предстоит в новом олимпийском цикле поработать над стрельбой, а Сергею Масленникову — над бегом по лыжне.Что касается еще одного героя Олимпиады уфимского прыгуна с трамплина Дмитрия Васильева — то ему нужно совершенствовать свою спортивную специализацию. Ведь и он едва не стал триумфатором Турина. С 1960 года советские, а потом и российские прыгуны с трамплина не добивались на зимних Играх каких-либо достойных результатов. И вот впервые почти за полвека заговорили об амбициях нашей страны в этом виде спорта.На 90-метровом трамплине Дима преподнес настоящий сюрприз. Он улетел на 104,5 м и за этот прыжок получил 135 баллов, сенсационно став лидером. Во второй попытке уфимец стартовал последним, вслед за всеми главными претендентами на медали. Из всех них лучшие прыжки удались норвежцу Ларсу Бистоелу и финну Матти Хаутамяки, которые после первой попытки были шестыми. Норвежец и финн улетели на 103,5 м, однако по сумме оценок Бистоел вышел вперед. После них все остальные стали проваливать попытки. После того как свои прыжки неудачно выполнили Моргенштерн и Ахонен, судьба золота оказалась в руках уфимца. Но и у Васильева, который наверняка сильно нервничал, прыжок не удался — всего 100,5 метра и итоговое десятое место, которое смело можно назвать серьезным успехом.Вот такими, пусть пока и безмедальными, но геройскими выступлениями наших спортсменов по настоящему гордятся в Башкирии. И верят, что это не предел, а лишь самое начало на пути к олимпийским наградам. Поэтому все мы как никогда уже начали ждать начала зимних Игр 2010 года в Ванкувере.Михаил АНТОНОВ.