mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля 2006, 20:48

Published 26 февраля 2006, 20:48

Modified 10 ноября 2022, 19:10

Updated 10 ноября 2022, 19:10

В Башкирии действуют 483 мусульманских и 170 православных приходов

26 февраля 2006, 20:48
В Башкирии действуют 7 религиозных центров, зарегистрированы 740 религиозных объединений и приходов, из них 483 — мусульманских (65% от общего количества), 170 — православных (22%), на другие конфессии приходится 13%. Кроме того, в республике работают 2 православных и 5 мусульманских духовных учебных заведений, слушателями которых являются около 800 человек. Такие данные привели «МК» в аппарате Уполномоченного по правам человека в РБ.
В аппарате омбудсмена отметили, что «в политконфессиональном Башкортостане все религиозные организации равноправны и мирно сосуществуют друг с другом», а «верующие и атеисты поддерживают отношения взаимного уважения».
#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика