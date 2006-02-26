В Башкирии действуют 483 мусульманских и 170 православных приходов

В Башкирии действуют 7 религиозных центров, зарегистрированы 740 религиозных объединений и приходов, из них 483 — мусульманских (65% от общего количества), 170 — православных (22%), на другие конфессии приходится 13%. Кроме того, в республике работают 2 православных и 5 мусульманских духовных учебных заведений, слушателями которых являются около 800 человек. Такие данные привели «МК» в аппарате Уполномоченного по правам человека в РБ.

В аппарате омбудсмена отметили, что «в политконфессиональном Башкортостане все религиозные организации равноправны и мирно сосуществуют друг с другом», а «верующие и атеисты поддерживают отношения взаимного уважения».