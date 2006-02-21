Умер певец авангарда

Геннадий Айги скончался сегодня после продолжительной болезни в Москве. 71-летний поэт известен тем, что его стихи переведены на многие европейские языки.Геннадий Айги лауреат премии Андрея Белого за 1987 год. Был номинирован на Нобелевскую премию, дружил с Борисом Пастернаком, а в 2000 году стал первым лауреатом его премии. В советское время был запрещен и не имел публикаций на русском языке. Геннадий Айги — кавалер французского ордена Почетного легиона. Среди других наград поэта — итальянская премия имени Петрарки, премия им. П.

Дефея Французской академии, медаль "Памяти Эндре Ади" Министерства культуры Венгрии, российская премия имени Крученых, "Золотой венец" Стружского фестиваля поэзии (Македония), итальянская поэтическая премия имени Казера.