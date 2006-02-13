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В биатлонном спринте Максим Чудов стартует 14-м

13 февраля 2006, 22:34
После ошеломляющего триумфа российских биатлонисток, которого сегодня добились Светлана Ишмуратова и Ольга Пылева, вся страна ожидает похожего успеха от мужчин. Болельщики из Башкирии — естественно, от нашего Максима Чудова.В завтрашней спринтерской гонке на 10 км Максим Чудов стартует 14-м. Его товарищи по команде Николай Круглов, Сергей Чепиков и Иван Черезов — соответственно 1-м, 6-м и 35-м. Главные соперники россиян норвежец Оле Эйнар Бьорндален уйдет на дистанцию 39-м, а немец Михаэль Грайс — 40-м.
#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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