В биатлонном спринте Максим Чудов стартует 14-м

После ошеломляющего триумфа российских биатлонисток, которого сегодня добились Светлана Ишмуратова и Ольга Пылева, вся страна ожидает похожего успеха от мужчин. Болельщики из Башкирии — естественно, от нашего Максима Чудова.В завтрашней спринтерской гонке на 10 км Максим Чудов стартует 14-м. Его товарищи по команде Николай Круглов, Сергей Чепиков и Иван Черезов — соответственно 1-м, 6-м и 35-м. Главные соперники россиян норвежец Оле Эйнар Бьорндален уйдет на дистанцию 39-м, а немец Михаэль Грайс — 40-м.