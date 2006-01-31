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Posted 31 января 2006, 09:26

Published 31 января 2006, 09:26

Modified 10 ноября 2022, 19:11

Updated 10 ноября 2022, 19:11

В Уфе 12 маршрутов переведены из коммерческих на социальные автобусные перевозки

31 января 2006, 09:26
В столице Башкирии 12 маршрутов переведены из разряда коммерческих на социальные автобусные перевозки «для снижения финансового бремени на незащищенные слои населения». Об этом сообщила сегодня журналистам вице-мэр Уфы Альбина Юсуповa.Несмотря на то, что удельный вес пассажиров, перевезенных маршрутными такси, в связи с этим стал несколько сокращаться, коммерческие перевозки по-прежнему занимают в городе лидирующее положение. Услугами маршрутных такси в прошлом году воспользовались 202,8 млн. человек (70% от общего количества пассажиров).
Объем же пассажирских перевозок на городском электротранспорте в 2005 году составил 154,9 млн. человек.
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