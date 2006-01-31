В Уфе 12 маршрутов переведены из коммерческих на социальные автобусные перевозки

В столице Башкирии 12 маршрутов переведены из разряда коммерческих на социальные автобусные перевозки «для снижения финансового бремени на незащищенные слои населения». Об этом сообщила сегодня журналистам вице-мэр Уфы Альбина Юсуповa.Несмотря на то, что удельный вес пассажиров, перевезенных маршрутными такси, в связи с этим стал несколько сокращаться, коммерческие перевозки по-прежнему занимают в городе лидирующее положение. Услугами маршрутных такси в прошлом году воспользовались 202,8 млн. человек (70% от общего количества пассажиров).

Объем же пассажирских перевозок на городском электротранспорте в 2005 году составил 154,9 млн. человек.