По качеству жизни Башкирия обогнала Санкт-Петербург, уступая в России лишь Москве

Например, для оценки таких компонентов, как социальные связи, семейные ценности, политическая и социальная стабильность, не существует объективных критериев. Однако, считают эксперты, для регионов России использование субъективных оценок пока невозможно — для этого нужны регулярные социологические обследования, репрезентативные для каждого субъекта РФ, а таковых у нас в стране нет. Поэтому в оценке благополучия регионов приходится учитывать только статистические данные, хотя с их помощью можно измерить далеко не все компоненты качества жизни. Такую попытку предпринял «Интерфакс-Время», составив условный рейтинг качества жизни в регионах России на основе обработанных данных Росстата за 2005 год, без учета последнего квартала.За критерии благополучной жизни взяты статистических показателей по каждому региону. А именно: уровень доходов (отношение доходов к прожиточному минимуму), безработицы, преступности, количество построенных жилых метров на человека и естественный прирост населения (рождаемость минус смертность).В ходе исследования выводится некий единый критерий благополучия — индекс качества жизни. Он вычисляется по нехитрой методике: сравниваются статистические показатели субъектов РФ, и по каждому из этих показателей присваивается региону место в рейтинге. Чем выше место, тем лучше там живется. Затем все эти места складываем и получаем индекс качества жизни каждого региона.Например, Чувашская Республика заняла в условном рейтинге 32-е место по уровню достатка (174,6 проц. отношения доходов к прожиточному минимуму), 6-е место по масштабам строительства жилья (0,165 кв. м на человека), 13-е место по естественному приросту (-5,4 на 1 тыс. жителей), 14-е место по количеству зарегистрированных преступлений (24 596) и 19-е по безработице (0,91 проц. безработных от всего населения). Если все эти места сложить, получится, что индекс качества жизни Чувашии равен 84 баллам.Москва вышла в абсолютные лидеры. Столица занимает самую высокую ступеньку в десятке лучших регионов. Ее индекс качества жизни равен 48 баллам. Практически по всем показателям она занимает высокие места. Единственная проблема — высокий уровень преступности. Преступлений в этом регионе совершается столько, что Москву можно назвать также и «криминальным лидером».На 2-м месте в десятке лучших регионов оказалась Башкирия (57 баллов). По четырем показателям (доходам, строительству жилья, приросту населения и безработице) Башкортостан держит очень высокие позиции. Преступность здесь, правда, немного портит картину (61 741 преступление), но с остальными условными критериями качества жизни — полный порядок, и потому "серебро" Башкирия заслужила.Бронзовый призер рейтинга — Северная столица (60 баллов). 3-е место Санкт-Петербургу досталось благодаря высоким доходам (354,9 проц. к прожиточному минимуму), строительству (0,195 кв. м на чел.) и занятости (всего — 0,43 проц. безработных). Немного "прихрамывают" здесь "криминальная" статистика и естественный прирост.Астраханской области, оказавшейся на 4-м месте (63 балла), занять более высокие позиции помешала безработица и меньшие, чем у трех "призеров", доходы.В Республике Саха, занявшей 5-ю ступеньку нашего рейтинга (64 балла), не очень высокие темпы строительства. Что, однако, не мешает жителям этого региона повышать рождаемость. Можно по пальцам пересчитать те регионы, где естественный прирост — положительный, и Якутия — в их числе. Довольно стабильные здесь и остальные показатели.В десятке лучших условного рейтинга оказался и Татарстан. Этой республике досталось 6-е место (66 баллов).На следующем, 7-м месте (70 баллов) — Омская область, стабильная практически во всех сферах жизни. И если бы ей еще удалось трудоустроить больше граждан, омичи могли бы занять более высокую ступеньку в таблице.Следом, едва ли не в затылок Омской, "дышит" другая сибирская область — Томская. 8-е место в рейтинге и 73 "качественных" балла. Довольно неплохая позиция.В Тюменской области (9-е место и 76 баллов) хорошо с доходами — 532,7 проц. (выше только в Москве) и рождаемостью (коэффициент естественного прироста равен +3,3), неплохо со строительством. Но назвать абсолютно благополучным этот регион нельзя. Далеко не все граждане тут трудоустроены, да и с преступностью дело обстоит не лучшим образом.И завершает десятку лучших регионов — Чукотский автономный округ (77 баллов). В отличие от вышестоящего "соседа" по рейтингу, Чукотка — самый спокойный регион в стране. Здесь за рассматриваемый период было совершено 679 преступлений.Упомянем по традиции также те регионы, кому не хватило лишь одного-двух баллов, чтобы попасть в десятку лучших. К золотой середине можно отнести Калининградскую область (80 баллов) с ее высокими темпами строительства и сравнительно низкой преступностью. В эту категорию попала и Сахалинская область (81 балл), также отличающаяся спокойствием.Елена УЛИЦКАЯ.