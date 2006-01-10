Цитатник—2005. Они сказали это

Скоро какую-нибудь глазную болезнь заработаю.(Во время выступления на сцене "Колизео")Алла ПугачеваМеня тут многие пытались пощупать... Видимо, для того, чтобы проверить: все ли на своих местах. Отвечаю: все при мне, не хуже и не лучше.(После прохода по залу во время концерта в ДК "Юбилейный")Дмитрий НагиевКак для иностранцев в Москве ходят медведи, так для меня столица Башкирии — это бабки с ведрами. А теперь я просто удивлен: это просто европейский город.(Во время беседы с журналистами в уфимском цирке)Николай БасковЗемфира живет по своим правилам, а все мы — по законам человечества.(В эфире "Русского радио Уфа")ЛолитаЯ тут удачно сходила замуж за обеспеченного человека.(Во время шоу на сцене "Колизео")Иосиф ПригожинЖурналисты делают из меня олигарха, а я простой смертный продюсер.(На пресс-конференции в "Огнях Уфы")Сергей ЗверевНи операторы, ни фотографы не умеют меня снимать: я получаюсь с двумя, а то и с тремя подбородками. А зачем мне это? Я легенда и хочу ею остаться.(На брифинге в гостинице "Башкортостан")