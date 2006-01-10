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Posted 10 января 2006, 18:49

Published 10 января 2006, 18:49

Modified 10 ноября 2022, 19:11

Updated 10 ноября 2022, 19:11

Цитатник—2005. Они сказали это

10 января 2006, 18:49
Борис МоисеевНи для кого не секрет, что в любовники я себе одних мусульман и выбираю.(Во время общения с журналистами в "Огнях Уфы")Жанна ФрискеСозерцание красивой особы доставляет мне большое эстетическое удовольствие. Но ничего такого не подумайте: я и от мужской красоты получаю удовольствие не меньше.(На пресс-конференции в "Огнях Уфы")Кристина ОрбакайтеСудя по моему сыну, тинейджерам мое творчество совсем не по вкусу. Но всем и не угодишь.(В интервью "МК" в Уфе")Валерий МеладзеОт фотовспышек все время чувствую себя на сцене сварщиком.
Скоро какую-нибудь глазную болезнь заработаю.(Во время выступления на сцене "Колизео")Алла ПугачеваМеня тут многие пытались пощупать... Видимо, для того, чтобы проверить: все ли на своих местах. Отвечаю: все при мне, не хуже и не лучше.(После прохода по залу во время концерта в ДК "Юбилейный")Дмитрий НагиевКак для иностранцев в Москве ходят медведи, так для меня столица Башкирии — это бабки с ведрами. А теперь я просто удивлен: это просто европейский город.(Во время беседы с журналистами в уфимском цирке)Николай БасковЗемфира живет по своим правилам, а все мы — по законам человечества.(В эфире "Русского радио Уфа")ЛолитаЯ тут удачно сходила замуж за обеспеченного человека.(Во время шоу на сцене "Колизео")Иосиф ПригожинЖурналисты делают из меня олигарха, а я простой смертный продюсер.(На пресс-конференции в "Огнях Уфы")Сергей ЗверевНи операторы, ни фотографы не умеют меня снимать: я получаюсь с двумя, а то и с тремя подбородками. А зачем мне это? Я легенда и хочу ею остаться.(На брифинге в гостинице "Башкортостан")
#Денис Объедкин#Культура#Новости
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