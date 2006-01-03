Константин Толкачев: «Законопроект о многоженстве бесперспективен»

Он напомнил, что в прошедшем году Курултай принял 132 республиканских закона, из них 65 — в завершившуюся осеннюю сессию. Среди субъектов права инициативы наиболее активно показали себя комитеты Госсобрания РБ, которые внесли в парламент 110 законопроектов, правительство Башкирии — 90, президент региона — 10, по два проекта законов поступили в Курултай от его депутатов и республиканской ЦИК.По словам г-на Толкачева, народные избранники рассмотрели только за период осенней сессии более 300 проектов федеральных законов, на которые в Думу были направлены положительные заключения или отзывы.Депутаты Госсобрания Башкирии подготовили за второе полугодие 2005-го пять проектов законов Российской Федерации, и внесли их в парламент страны. Константин Толкачев счел важным заявить, что муниципальная реформа, успешно проведенная в республике, «имеет финансовое обеспечение», и это отражено в бюджете Башкирии на 2006 год.В тоже время спикер республиканского парламента сказал, что «некоторые депутатские инициативы были попросту нелепы». Оценивая предложение Эварда Мурзина, ратующего за разрешение многоженства, глава башкирской законодательной власти подчеркнул, что «этот законопроект не будет иметь никаких перспектив».Предстоящую сессию Константин Толкачев спрогнозировал, как напряженную:«Изменения федерального законодательства в сфере государственного устройства диктуют необходимость уточнения ряда конституционных норм, внесения соответствующих корректив в республиканские законы. Кроме того, на федеральном уровне рассматривается законопроект, направленный на расширение полномочий субъектов РФ в сферах природопользования и охраны окружающей среды, образования, занятости и других областях правового регулирования. В этой связи весной нам предстоит отразить эти изменения в республиканском законодательстве», — заключил он.