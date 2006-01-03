Башкирия: 12 самых ярких общественно-политических и социально-экономических событий прошедшего года

ЯНВАРЬНачало 2005-го прошло в Башкирии, как и в других регионах страны, под знаком массовых протестных выступлений, в основном, людей пожилого возраста с требованием приостановления федерального закона № 122, заменившего натуральные льготы на денежные компенсации. Несмотря на то, что митингующие апеллировали к российскому правительству, республиканские власти попытались смягчить социальный удар по старикам. Пенсионеры-горожане, например, выказывали крайнее недовольство отменой бесплатного проезда на общественном транспорте. В Уфе, Стерлитамаке и Салавате местные советы приняли решение о льготах социально незащищенным гражданам при поездках на трамваях и троллейбусах. А президент Башкирии Муртаза Рахимов распорядился увеличить ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла вдвое по сравнению с их федеральным размером. В республиканском бюджете изыскали резервы и направили на помощь старикам дополнительно более 485 млн. рублей.ФЕВРАЛЬСамый вьюжный месяц зимы оставил, пожалуй, самые неприятные воспоминания. На XXI заседании Госсобрания РБ группа депутатов-"олигархов" попыталась свергнуть с поста спикера республиканского парламента Константина Толкачева. Поговаривали, что "заговорщики" провели с коллегами-законодателями "разъяснительную" работу, подкупая и шантажируя их. При этом события развивались столь стремительно, что никто не решался спрогнозировать финал. Президенту Башкирии Муртазе Рахимову пришлось вмешаться в ситуацию лично. Прямо на заседании парламента он взял слово и произнес эмоциональную речь, назвав происходящее "мышиной возней" и обвинив людей, затеявших "переворот" в достижении узкокорыстных целей: "Хочу предупредить тех, кто за моей спиной, прикрываясь моим именем и якобы моими поручениями, пытается внести раскол между ветвями власти — вы затеяли опасную игру". Депутаты вняли словам Муртазы Рахимова и отказались включать "вопрос о свержении" в повестку дня. Через несколько дней президент республики распорядился отобрать башкирскую "нефтянку" у "заговорщиков", в управлении которых находился ТЭК. Судебные тяжбы длились вплоть до августа, но закончились примирением сторон, Минимущества Башкирии отозвало иски, прекратив сам спор, а прилюдно подвергнутая экзекуции олигархическая группа стала не в пример сговорчивее, вернув государству около 14 млрд. руб., недоплаченных за акции, и навсегда похоронила амбициозные планы.МАРТОстрая ситуация с "монетизацией льгот" (см. январь) была использована еще одной олигархической группой, назвавшей себя "объединенной оппозицией Башкирии" и стремившейся закрепиться у руля власти. Недовольство пенсионеров социальными реформами политкомпания, возглавляемая бизнесменом Рамилем Бигновым, умело обратила в свою пользу. Несчастных стариков вывели на митинг под предлогом очередных протестов против федерального закона № 122. Однако выйдя на площади, обманутые пенсионеры увидели оранжевые знамена "новой революции" и услышали призывы "штурмовать" башкирский Белый дом. Прокуратурой Башкирии такие действия были расценены как экстремистские, и сейчас они стали предметом судебного разбирательства.АПРЕЛЬНеудачной попытки устроить "оранжевую" революцию в Уфе "объединенной башкирской оппозиции" показалось мало, ее лидеры зафрахтовали "Боинг" и экспортировали политспектакль в Москву на Лубянскую площадь. Однако шоу успеха не имело. В Первопрестольной над выступлениями протестантов лишь посмеялись, а в администрации Путина, куда оппозиционеры-"олигархи" лично отнесли свои петиции, зарегистрировали их как обычные обращения граждан. После чего "революционеры" расстроились и прекратили выступления "на время, до окончания садово-огородного сезона". В этот период разразились громкие скандалы: пожилые активистки протестного движения обвинили его лидеров "в ангажированности, нечистоплотности и обмане". От такого удара под дых от нанятых "соратниц" г-н Бигнов и Со оправиться не смогли, дураков бескорыстно идти на "борьбу с ненавистным режимом" более не нашлось, а "свержения власти", к которой призывали оппозиционеры, так и не состоялось.МАЙОчень трогательно и торжественно прошло в Уфе празднование 60-летия Великой Победы. Обычные трамвайные вагоны были закамуфлированы под настоящий бронепоезд, который в кульминацию праздника появился на площади перед мэрией. "Боевой эшелон", издав победный гудок, выпустил из вагонов тех, кто принес нам победу. Спускаться с крутых лесенок ветеранам помогали юноши и девушки, одетые по моде 40-х годов. Старики в орденах утирали слезы, увидев сцены из прошлого. Всего в празднествах на площади приняли участие 1500 ветеранов. Кроме того, на главной площади столицы Башкирии зрители впервые за историю военных парадов в Уфе увидели мобильный комплекс стратегических ракетных установок "Тополь".ИЮНЬСкандалами запомнились выборы депутатов Уфимского горсовета жителям столицы Башкирии. Начался предвыборный спектакль тем, что депутаты, срок полномочий которых заканчивался 31 декабря, собрав экстренную XIII сессию, попытались выразить недоверие градоначальнику Павлу Качкаеву. Обвинения, которые предъявлялись мэру, оказались настолько абсурдны, что большинством голосов вопрос сняли с повестки дня. Суть мини-переворота заключалась в желании депутатов получить власть в городе, ведь их вместо 65 должно остаться 35.Однако это было лишь начало, впоследствии уфимцы испытали на себе многие черные приемы пиар-технологов. В почтовые ящики тысяч горожан неизвестные злоумышленники, разбросали листовки, умело стилизованные под официальную бумагу комиссии. В них сообщалось, что за неявку на выборы электорат подвергнется административному штрафу в три тысячи рублей. Затем по домашним адресам избирателей анонимы разнесли еще одну фальшивку, которая призывала избирателей голосовать за кандидата на пост мэра города… Юрия Шевчука. Действующий градоначальник Павел Качкаев якобы отказывался от должности и намеревался ходить у лидера группы "ДДТ" в заместителях. Несмотря на эти провокации выборы состоялись. Кстати, личности неизвестных злоумышленников-"подрывников" установить не удалось.ИЮЛЬНа Госсовете в Калининграде Владимир Путин заявил о возвращении регионам 114 полномочий. Кроме того, согласно его указу стало невозможным назначать руководителей территориальных органов исполнительной власти, а также глав управлений МВД, МЧС, Минюста субъектов РФ без согласования с регионами. Президент Башкирии решением главы государства остался доволен. Муртаза Рахимов подчеркнул, что он об этом неоднократно говорил: "В регионах ведь лучше знают кадры, кто способен работать в этой области, а кто и нет".АВГУСТВ Уфе в очередной раз заговорили о необходимости подписания нового договора "О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан", который был заключен 11 лет назад и де-юре существует и сейчас, но де-факто не действует. Об этой проблеме в августе напомнил спикер республиканского парламента Константин Толкачев, а чуть позже и весь депутатский корпус принял обращение к главе государства, в котором просил его "инициировать процесс обновления договора… путем образования комиссии по разработке его проекта".СЕНТЯБРЬДважды в течение полумесяца в "нефтяном" Башкортостане взмывали вверх цены на автомобильное топливо. В результате только за две недели "бензиновые темпы роста" обогнали уровень инфляции с начала года. Объяснили этот скачок двумя основными причинами — изношенностью производственных мощностей и неэффективностью системы налогообложения нефтедобывающей отрасли. Но нам с вами от этих объяснений легче не стало: ценники назад не переписали, а поскольку бензин — товар ценообразующий, то он в свою очередь потянул за собой увеличение стоимости других товаров и услуг.ОКТЯБРЬВ Башкортостане, в одном из первых регионов страны, в соответствии с муниципальной реформой закончилось формирование представительных органов местного самоуправления. Избраны депутаты в 1020 муниципальных образованиях (МО), в том числе в 942 сельских поселениях, 15 городских поселениях, 8 городских округах (Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, Кумертау, Сибай, Агидель), 54 муниципальных районах и 1 закрытом административно-территориальном образовании (городской округ Межгорье). До конца года депутаты успели утвердить уставы МО и принять на работу по контракту глав администраций. В Уфе, кстати, пост мэра сохранил за собой Павел Качкаев. Официально в полномочия новая местная власть вступила 1 января 2006 года.НОЯБРЬСтремительный взлет в политической карьере произошел у экс-прокурора Башкирии (и, к слову, самого молодого, деятельного и красноречивого среди всех глав республиканского надзорного ведомства за всю его историю) 37-летнего Александра Коновалова. Владимир Путин назначил его полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе. В республике назначению Коновалова порадовались, хотя и с долей сожаления: "жаль, что уезжает из Башкирии". В оценках деловых и человеческих качеств нового полпреда в Уфе были едины. Начиная от президента РБ и заканчивая бывшими подчиненными Коновалова, все высказались о нем исключительно положительно.ДЕКАБРЬВ Уфе прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России, которое провел его председатель министр финансов РФ Алексей Кудрин. Финансирование торжеств и огромной предподготовительной работы будет происходить из федеральной и республиканской казны, а также из внебюджетных источников. В плане основных мероприятий — 78 программ и проектов. Общая сумма инвестиций запланирована в размере 66 млрд. рублей из всех источников, но и она не окончательна. К примеру, станут активно финансироваться программы и проекты, не вошедшие в план основных мероприятий, но имеющие для региона огромное социально-экономическое значение.