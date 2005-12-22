В Башкирии — новый прокурор

Заместитель генерального прокурора в Приволжском федеральном округе Сергей Герасимов охарактеризовал Хуртина как квалифицированного юриста и грамотного работника. Сам Сергей Хуртин заверил депутатов, что понимает «ту меру ответственности», которая ляжет на его плечи, если он возглавит прокуратуру «одного из крупнейших субъектов Федерации».Любопытно, что и Сергей Герасимов, и Муртаза Рахимов высказали немало лестных слов в адрес бывшего прокурора Башкирии Александра Коновалова.Так, например, г-н Герасимов заметил с сожалением:«В лице Коновалова республика и прокуратура потеряли ценного работника. В то же время мы очень рады за Александра Владимировича, назначенного полпредом президента в ПФО. Я могу сказать, он сейчас — на своем месте».Президент Башкирии в свою очередь сказал, что «за короткий срок, который занимал Александр Коновалов на посту прокурора Башкортостана, он объездил 45 регионов республики, сумел придать ведомству весомость в обществе, исправить ошибки своих предшественников».107-ю голосами «за» при 1 — «против» и 1 воздержавшемся народные избранники дали согласие Владимиру Устинову, внесшему кандидатуру Сергея Хуртина в парламент региона, на назначение его прокурором Башкирии.Очевидно, что приказ Генпрокурора, официально закрепляющий г-на Хуртина, в новой должности будет подписан сегодня.Уже после утверждения, отвечая на вопрос «МК» «Не боязно ли после массы комплиментов в адрес Александра Коновалова, начинать работу на этом посту?» Сергей Хуртин ответил:«Я постараюсь справиться, с полной ответственностью буду выполнять задачи, поставленные передо мной Генпрокурором».При этом Сергей Анатольевич подчеркнул, что «никаких программных заявлений» он делать не будет и «решительных шагов» предпринимать не станет, пока не ознакомится «с коллективом республиканской прокуратуры и текущей обстановкой в республике».Справка «МК»:Сергей Хуртин родился в 1960 году. После службы в армии закончил Всесоюзный заочный юридический институт. В органах прокуратуры с 1984 года. Следователь прокуратуры Заволжского района, следователь по особо важным делам прокуратуры области, зампрокурора Железнодорожного района Ульяновска, прокурор того же района, прокурор Ульяновска, зампрокурора Ульяновской области. В 2004 году назначен на должность первого заместителя прокурора области. Почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Старший советник юстиции.