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Posted 22 декабря 2005, 05:45

Published 22 декабря 2005, 05:45

Modified 10 ноября 2022, 19:11

Updated 10 ноября 2022, 19:11

В Башкирии — новый прокурор

22 декабря 2005, 05:45
На проходящем сегодня в Уфе 30-м заседании Госсобрания РБ, закрывающем осеннюю сессию, депутаты рассматривали возможность назначения первого замглавы надзорного ведомства Ульяновской области Сергея Хуртина на должность прокурора Республики Башкортостан.Присутствующий на заседании президент Башкирии Муртаза Рахимов попросил народных избранников поддержать кандидатуру Сергея Хуртина, назвав его «инициативным и требовательным руководителем, прошедшем путь от простого следователя до первого заместителя прокурора Ульяновской области».
Заместитель генерального прокурора в Приволжском федеральном округе Сергей Герасимов охарактеризовал Хуртина как квалифицированного юриста и грамотного работника. Сам Сергей Хуртин заверил депутатов, что понимает «ту меру ответственности», которая ляжет на его плечи, если он возглавит прокуратуру «одного из крупнейших субъектов Федерации».Любопытно, что и Сергей Герасимов, и Муртаза Рахимов высказали немало лестных слов в адрес бывшего прокурора Башкирии Александра Коновалова.Так, например, г-н Герасимов заметил с сожалением:«В лице Коновалова республика и прокуратура потеряли ценного работника. В то же время мы очень рады за Александра Владимировича, назначенного полпредом президента в ПФО. Я могу сказать, он сейчас — на своем месте».Президент Башкирии в свою очередь сказал, что «за короткий срок, который занимал Александр Коновалов на посту прокурора Башкортостана, он объездил 45 регионов республики, сумел придать ведомству весомость в обществе, исправить ошибки своих предшественников».107-ю голосами «за» при 1 — «против» и 1 воздержавшемся народные избранники дали согласие Владимиру Устинову, внесшему кандидатуру Сергея Хуртина в парламент региона, на назначение его прокурором Башкирии.Очевидно, что приказ Генпрокурора, официально закрепляющий г-на Хуртина, в новой должности будет подписан сегодня.Уже после утверждения, отвечая на вопрос «МК» «Не боязно ли после массы комплиментов в адрес Александра Коновалова, начинать работу на этом посту?» Сергей Хуртин ответил:«Я постараюсь справиться, с полной ответственностью буду выполнять задачи, поставленные передо мной Генпрокурором».При этом Сергей Анатольевич подчеркнул, что «никаких программных заявлений» он делать не будет и «решительных шагов» предпринимать не станет, пока не ознакомится «с коллективом республиканской прокуратуры и текущей обстановкой в республике».Справка «МК»:Сергей Хуртин родился в 1960 году. После службы в армии закончил Всесоюзный заочный юридический институт. В органах прокуратуры с 1984 года. Следователь прокуратуры Заволжского района, следователь по особо важным делам прокуратуры области, зампрокурора Железнодорожного района Ульяновска, прокурор того же района, прокурор Ульяновска, зампрокурора Ульяновской области. В 2004 году назначен на должность первого заместителя прокурора области. Почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Старший советник юстиции.
#Денис Объедкин#Общество#Новости
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