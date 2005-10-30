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Posted 30 октября 2005, 18:06

Published 30 октября 2005, 18:06

Modified 10 ноября 2022, 19:12

Updated 10 ноября 2022, 19:12

Гангстеры оказались за решеткой благодаря решительности жертвы

30 октября 2005, 18:06
Прямо в банном халате с обрезом в руках выскочил из многоэтажки предприниматель, преследуя грабителя. Задержав налетчика у дома № 10/2 на улице Гагарина в столице Башкирии, коммерсант сдал преступников на руки милиционерам. Жителя Сипайлово задумали ограбить собственные работники — 20-летний продавец принадлежащего ему магазина и его 38-летний дядя. Вооружившись обрезом и надев маски, криминальная парочка постучалась в дверь хозяина торговых точек. Однако дальнейшее развитие событий пошло совсем не по сценарию преступников.
Как сообщили «МК» в пресс-службе МВД РБ, налетчики, как только им открыли дверь вбежали внутрь квартиры, но хозяин жилища успел подставить подножку одному из нападавших. Грабитель споткнулся, и из-под его куртки выпал обрез. Тогда предприниматель не растерялся и, выхватив ствол, ударил бандита его же ружьем по голове. Нейтрализовав одного из нападавших, хозяин бросился в спальню, где второй налетчик требовал от супруги выдать деньги. Сцепившись с гангстером, коммерсант нечаянно сорвал с него маску. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что грабитель — его подчиненный! Поняв, что разоблачен, бандит безропотно прошел на кухню и стал ожидать решения своей участи, а бизнесмен, прямо в халате бросился догонять очухавшегося от удара обрезом и поспешившего скрыться второго нападавшего. Скрутил предприниматель родственника продавца, который оказался с серьезным криминальным прошлым, уже на улице. МВД Башкирии намерено поощрить коммерсанта за задержание особо опасных преступников.
#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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