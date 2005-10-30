Гангстеры оказались за решеткой благодаря решительности жертвы

Как сообщили «МК» в пресс-службе МВД РБ, налетчики, как только им открыли дверь вбежали внутрь квартиры, но хозяин жилища успел подставить подножку одному из нападавших. Грабитель споткнулся, и из-под его куртки выпал обрез. Тогда предприниматель не растерялся и, выхватив ствол, ударил бандита его же ружьем по голове. Нейтрализовав одного из нападавших, хозяин бросился в спальню, где второй налетчик требовал от супруги выдать деньги. Сцепившись с гангстером, коммерсант нечаянно сорвал с него маску. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что грабитель — его подчиненный! Поняв, что разоблачен, бандит безропотно прошел на кухню и стал ожидать решения своей участи, а бизнесмен, прямо в халате бросился догонять очухавшегося от удара обрезом и поспешившего скрыться второго нападавшего. Скрутил предприниматель родственника продавца, который оказался с серьезным криминальным прошлым, уже на улице. МВД Башкирии намерено поощрить коммерсанта за задержание особо опасных преступников.