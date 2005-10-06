В отсутствие кубинца Гуанторены солировал болгарин Иванов

В дальнейшем преимущество переходило от одной команды к другой и наоборот. Дело дошло до пятой партии, где во всей красе показал себя болгарский связующий уфимцев Николай Иванов. Под стать ему действовали Терешин и Хтей — 15:9 на тай-брейке, общая победа в матче 3:2 и 6-е место в турнирной таблице.С таким же счетом в свою пользу завершил матч другой клуб из Башкирии — салаватский «Нефтяник». Команда Валерия Багметова обыграла соперников из новокуйбышевской «Новы» и поднялась на 7-е место. Кроме клубов Уфы и Салавата, побед вчера добились московское «Динамо», сургутский «ЗСК-Газпром» и одинцовская «Искра». Матчи 3-го тура волейбольного первенства пройдут 8 октября. В этот день «Нефтехимик» сыграет в Москве против «Динамо», а «Нефтяник Башкортостана» померится силами в Екатеринбурге с клубом «Локомотив-Изумруд».Олег ВЛАСОВ, программа «Вольный стиль», «Авторадио-Уфа».