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Posted 6 октября 2005, 19:44

Published 6 октября 2005, 19:44

Modified 10 ноября 2022, 19:12

Updated 10 ноября 2022, 19:12

В отсутствие кубинца Гуанторены солировал болгарин Иванов

6 октября 2005, 19:44
Вчера в волейбольной суперлиге были сыграны матчи 2-го тура. «Нефтяник Башкортостана» в Уфе принимал команду «Луч» из Москвы. Как и в дебютном туре чемпионата обе команды выступали без ряда основных игроков. В стане уфимцев отсутствовал кубинский нападающий Гуанторена, а москвичи до сих пор не смогли заявить двух экс-ярославцев — Остапенко и Гранкина. Судя по игре в стартовой партии, наши спортсмены обязаны были обыгрывать соперника всухую. Однако во втором сете «Нефтяник Башкортостана» допустил 10 собственных ошибок, позволив столичным волейболистам сравнять счет.
В дальнейшем преимущество переходило от одной команды к другой и наоборот. Дело дошло до пятой партии, где во всей красе показал себя болгарский связующий уфимцев Николай Иванов. Под стать ему действовали Терешин и Хтей — 15:9 на тай-брейке, общая победа в матче 3:2 и 6-е место в турнирной таблице.С таким же счетом в свою пользу завершил матч другой клуб из Башкирии — салаватский «Нефтяник». Команда Валерия Багметова обыграла соперников из новокуйбышевской «Новы» и поднялась на 7-е место. Кроме клубов Уфы и Салавата, побед вчера добились московское «Динамо», сургутский «ЗСК-Газпром» и одинцовская «Искра». Матчи 3-го тура волейбольного первенства пройдут 8 октября. В этот день «Нефтехимик» сыграет в Москве против «Динамо», а «Нефтяник Башкортостана» померится силами в Екатеринбурге с клубом «Локомотив-Изумруд».Олег ВЛАСОВ, программа «Вольный стиль», «Авторадио-Уфа».
#Денис Объедкин#Спорт#Новости
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