В Уфе вышел первый номер нетрадиционного культурологического издания

Одну из главных своих задач авторы проекта обозначили как желание помочь бизнесменам и меценатам, интересующимся современным искусством и готовым вкладывать деньги в этот «нетленный товар», формировать их коллекции, научить их понимать то, что хотят выразить своими картинами и инсталляциями творцы современного искусства. Группу «Чингисхан», образовавшуюся в Уфе ровно 15 лет назад, в 1990 году, некоторые критики называют чуть не буревестниками «культурной революции» в Башкирии. Она была образована шестью башкирскими художниками-модернистами Расихом и Ильдаром Ахметвалиевыми, Ильдаром Бикбулатовым, Наилем Латфуллиным, Василем Ханнановым и Ринатом Харисовым на волне «постсовкового» взлета искусства. Сейчас состав ее немного изменился — в группу входят работающий в стиле русского лубка с мусульманской спецификой Ринат Харисов, увлекшийся в последнее время ансамбляжом и инсталляцией Василь Ханнанов, работающий третий год во Франции Расих Ахметвалиев, автор сценариев и режиссер многих башкирских перформансов Наиль Байбурин и минималист Рафаэль Муратшин. Разных по стилю художников, выходцев из культурного андеграунда, объединила общая концепция — стремление противопоставить искусство модернизма, открывшееся после падения «железного занавеса», официальной советской, безнадежно устаревшей модели искусства. При этом они оказались едины также в стремлении выразить национальную идею, в том числе через синтез тюркского и мусульманского менталитета, восточной философии с различными проявлениями модернизма. Так или иначе, за прошедшие годы «Чингисхан» стал, пожалуй, самым ярким символом нового башкирского искусства. Ряде уникальных проектов, реализованных группой в последние годы в поисках своей концепции мира — это создание ее участниками в собственноручно вырытом уфимском подвале музея современного искусства, многоэтапный проект «Сияние лун», а также проведенная ее участниками на лоне башкирской природы серия перфомансов, самым впечатляющим из которых стал проект «Золотая пайцза». На одном из таких выездных мероприятий в одном из дальних районов Башкирии переодевшиеся в воинов-кочевников Чингисхана участники действа сжигали, например, бутафорские гнезда-домики, тем самым символизируя отказ от материального, «оседлого» и раздавали всем сельчанам, пришедшим взглянуть на небывалый спектакль, плошки с кусочком большого очищающего огня. Перфомансы, к слову, группа начала проводить с 1997 года одной из первых в Урало-Поволжье. За время своего существования она участвовала во многих выставках в России, ряде стран СНГ, Австрии, США, Испании («Евро-арт»), а в Турции получила первую премию международного культурологического фонда «Туран» (Стамбул) «за выдающийся вклад в современное изобразительное искусство». Почти десять лет «Чингисхан» является постоянным участником ежегодного «Арт-манежа» в Москве, а с 2001 года реализовал проект «Сияние лун», в котором приняли участие в общей сложности более 70 художников, представивших на разных этапах проекта более сотни своих картин — все они по его условиям были сделаны в форме луны. Последним крупным проектом группы стало участие в 2004 году в международной молодежной творческой лаборатории «Тюрксой» в Анкаре. Создание первого в республике арт-журнала стало очередным проектом группы. Редактор журнала Василь Ханнанов, чьи инициалы, очевидно, не случайно совпали с аббревиатурой названия издания, сообщил, что затеяли его, чтобы «помочь выжить современному искусству в регионе». — К сожалению, ему пока приходится именно выживать. Официального музея современного искусства в Уфе, помимо нашего самодеятельного, нет, хотя его открытие с помощью меценатов или государства превратило бы Уфу в одну из признанных региональных столиц этого жанра — творческий потенциал местных художников это позволяет. Инвесторы пока не видят моментальной прибыли от приобретения картин или поддержки арт-проектов, у художественных галерей мало денег на рекламу выставляемых ими работ, к тому же старые критики пишут о них одно и то же и скучно, что не вызывает интереса к ним у потенциальных зрителей. Поэтому мы решили сами заняться несвойственным художникам ремеслом и сделать журнал о современном искусстве. Мы хотим с его помощью построить разговор художника с обществом, расширить знания людей об искусстве, раскрыть суть самого этого, не всем понятного искусства, совершенствовать школу критики: А главное — помочь тем ценителям, кто уже морально готов сегодня вкладывать деньги в искусство, в формировании их коллекций, отсеять зерно от плевел, научиться понимать язык современного искусства и находить ответ на сложные вопросы, которые оно задает. Наш журнал — это своего рода провокация, в том смысле, что она должна подтолкнуть к активной деятельности и художников, и музейщиков, и местных галеристов, и тех, кто хочет приобщиться к арт-миру, — подчеркнул он. Такое просветительство, на взгляд художников, имеет перспективу. При этом в «Чингисхане» не приемлют понятие «провинция», «провинциальное искусство» по отношению к Уфе: «Как Чингисхан завоевывал мир, расширяя границы своих владений, так и мы стремимся завоевывать сердца людей искусством, расширяя жизненное пространство и раздвигая горизонты, невзирая на географические границы», — считают художники. В этом, как они рассчитывают, им поможет свое издание, выпускать которое предполагается раз в квартал, а рассылать — всем, кому таланты башкирских художников окажутся близки. Ляйсан ЮМАГУЗИНА.