Протоколы дипмудрецов

На памяти более молодого поколения показательная, но не слишком красивая рассадка членов правительства степашинского призыва тогдашним президентом России Борисом Ельциным.Во избежание подобных конфузов силами МИДа РФ был создан целый научный труд "Протокол Российской Федерации", который вменялось тщательно изучить и применять на практике всем федеральным чиновникам.В последние же годы всплеск международной и межрегиональной активности отмечен в субъектах Федерации. Вот, например, Башкирия осуществляет активное сотрудничество с 90 странами мира, с 40 из которых подписаны совместные документы. Партнерами республики являются 84 региона страны, причем с 48 заключены соглашения. При этом внешние связи Башкирии и контакты ее официальных и деловых кругов постоянно расширяются. Так, например, только в прошлом году в самой республике и за ее пределами прошли 129 мероприятий в области международного, внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества.Понятно, что республиканским властям не хочется ударять в грязь лицом перед мировым сообществом и российскими регионами, а потому чиновников решили научить правилам протокола и делового этикета.Целый коллектив авторов, в их числе ученые и дипломаты, а также специалисты администрации президента Башкирии и Министерства внешнеэкономических связей и торговли РБ, пишет специальную книгу "Протокольная практика в Республике Башкортостан", которая, как ожидается, выйдет в свет уже в декабре нынешнего года.— Готовящееся издание предназначено не для широкого круга читателей, а прежде всего для руководителей и специалистов, участников международной и межрегиональной деятельности, — рассказал "МК" секретарь редколлегии, начальник отдела протокола и перевода Министерства внешнеэкономических связей и торговли РБ Азамат Янгалин. — В нем излагаются не только правила международного и государственного протоколов, но и даются конкретные рекомендации при проведении приемов, официальных встреч и подписании документов. Ведь носителями протокола являются конкретные люди, и каждый участник мероприятий должен знать нормы делового этикета, и, что самое главное, уметь применять их на практике.— В международной практике общения все большую роль играют прямые контакты регионов, — дополнил слова коллеги замначальника информационно-аналитического управления администрации президента РБ Даниль Азаматов. — Поэтому важное место в книге уделяется организационно-протокольному обеспечению мероприятий с участием руководства страны и республики, вопросам применения символики, проявления уважения к государственности Российской Федерации и Республики Башкортостан, к истории, культуре, традициям, языку населяющих их народов."МК" удалось приоткрыть будущее дипломатическое пособие и выяснить, чему будут учить чиновников.В теоретической части будут даны общие понятия международного и государственного протоколов и их составляющие элементы, подробно и эталонно описана государственная символика Республики Башкортостан и порядок ее официального использования.Но, естественно, наибольший интерес вызывает практическая часть.Как сестьТак, например, разъясняются принципы протокольного старшинства должностных лиц Башкирии. Чиновников обучают, как правильно рассаживаться за столом переговоров или на приеме. Указывается, например, что старшинство одного супруга автоматически присваивается и другому супругу. Если же должность равноценна, то старшинство, оказывается, определяется наличием государственных наград, стажем работы и сроком службы.Как написатьВ отдельной главе госслужащих обучают официальной переписке. Ноты, памятные записки, меморандумы, письма и телеграммы подробно характеризуются. Указывается, где возможно обрамление так называемыми формулами вежливости и комплиментами, а где нет.Как встретитьЗдесь подробно рассказывается о церемонии встречи, при этом не упускается ни одна деталь, от звучания гимна до вручения цветов. Отдельно раскрываются особенности приема супруги главы делегации.Как ехатьАвторы приводят принципы формирования кортежей и рассадки в автомобилях. Объясняют, как правильно подать машины, как кортеж должен двигаться. В качестве иллюстраций нарисованы схемы кортежей из протокольной практики Республики Башкортостан.Как себя показать"Всякий контакт с представителем зарубежной страны, субъекта Федерации или деловым партнером имеет положительную сторону, так как создаются предпосылки установления деловых отношений в будущем", — отмечают авторы книги. И приводят правила приветствия, знакомства и обращения к гостю. Отмечается также значение одежды и внешнего вида. Даже они, по мнению создателей протокольного труда, должны создавать "соответствующее впечатление у партнера".Как вести переговоры"Официальные встречи планируются и готовятся заранее. Тщательно подготовленная встреча дает чувство уверенности как организаторам, так и участникам, создает предпосылки для достижения необходимых результатов", — уверены создатели труда.Объясняется, как правильно подготовить речь выступающего, на что обратить внимание, расставить акценты. Кроме того, описывается протокольное оформление помещения флагами, использование настольных именных табличек. Указываются также особенности привлечения и расположения переводчика, принципы организации перевода (синхронный или последовательный).Как естьПрактически любой программой пребывания дипломатических, правительственных и деловых делегаций предусматривается прием (завтрак, обед, ужин, фуршет или хотя бы бокал шампанского). В отдельной главе дается характеристика и раскрываются отличительные черты каждого вида приема. Авторы дают рекомендации по определению времени его проведения, практические советы по составлению списков приглашенных, выбору помещений и требованиям к обслуживанию приемов. Не забыто даже концертное сопровождение. Освещаются вопросы внешнего вида, этикета, соблюдения правил поведения за столом, назначение и порядок использования столовых приборов. Приводится примерный сценарий проведения приема и концертной программы.Как дарить подаркиВручать презенты, оказывается, очень важно. Тут нужен "продуманный и комплексный подход в выборе памятного подарка, сувенира. Необходимо учитывать эстетическое начало, качество изготовления памятного подарка, сувенира, смысловую нагрузку, которую он несет, способ его вручения. Памятные подарки и сувениры должны одновременно выполнять функции презентации Республики Башкортостан и населяющих республику народов, демонстрировать уровень социально-экономического развития, политическую стабильность, перспективы сотрудничества, общий уровень культуры, открытость к диалогу, бережное отношение к своей истории, традициям, самобытной культуре, государственности", — пишут авторы и приводят рекомендации организационного характера по обеспечению международных, внешнеэкономических и межрегиональных контактов обменом памятными подарками и сувенирами.Президентские главыСразу несколько глав посвящены официальным мероприятиям с участием президента Башкирии. "От и до" описана церемония его инаугурации, поездки за рубеж, по стране и по республике. Также "МК" удалось узнать, что авторы посвятили отдельную часть резиденции главы региона и даже привели примеры ее оформления и указали требования к интерьеру. Единственный вопрос, ответ на который нам не удалось получить, где находится президентская резиденция. Пока республиканскими нормативными актами такой статус не присвоен ни одному официальному зданию Башкирии. Скорее всего, к моменту подписания книги в печать такой документ будет рожден. По предположению "МК", резиденцией президента Башкирии могут назвать Дом республики на Тукаева, 46, а также комплекс зданий на Парковой и Лесной улицах в Уфе.Сергей ЛЕСУНОВ.