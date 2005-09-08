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Posted 8 сентября 2005, 19:42

Published 8 сентября 2005, 19:42

Modified 10 ноября 2022, 19:18

Updated 10 ноября 2022, 19:18

Экс-министр печати возглавил издательство

8 сентября 2005, 19:42
Бывший министр печати и массовой информации РБ Зуфар Тимербулатов получил новое назначение. Напомним, что в ходе реформы органов исполнительной власти Башкирии, прошедшей в начале 2004 года, министерство печати и массовой информации было упразднено, а г-н Тимербулатов лишился кресла министра. Созданное же на базе Минпечати Управление возглавил Борис Мелкоедов.Зуфар Тимербулатову присмотрели место руководителя Книжной палаты РБ, однако оно оказалось временным. В сентябре экс-министра назначили директором государственного республиканского издательства «Китап».
Бывший министр печати и массовой информации РБ Зуфар Тимербулатов получил новое назначение. Напомним, что в ходе реформы органов исполнительной власти Башкирии, прошедшей в начале 2004 года, министерство печати и массовой информации было упразднено, а г-н Тимербулатов лишился кресла министра. Созданное же на базе Минпечати Управление возглавил Борис Мелкоедов.Зуфар Тимербулатову присмотрели место руководителя Книжной палаты РБ, однако оно оказалось временным. В сентябре экс-министра назначили директором государственного республиканского издательства «Китап».
#Денис Объедкин#Общество#Новости
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