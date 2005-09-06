Ковальчук в ожидании чемпионата и... пополнения в семействе

Примерно через месяц она должна подарить Илье ребенка. Так что Ковальчук сейчас все больше думает о прибавлении в семье, чем о хоккее. Тем не менее наш разговор начался именно с “Химика”. Ведь согласитесь, странно, что Илья выбрал Воскресенск, а не “Атланту”, в которой он считался первым номером.— Почему вы решили подписать контракт с “Химиком”? Неужели так полюбился чемпионат России?— Наше первенство в любом случае интересно. Несмотря на то что многие звезды отправились в НХЛ. В Воскресенске меня любят, там много друзей. Мне предложили отличные условия. И я подумал: а почему бы нет? Наберу отличную форму, поиграю за хороший клуб.— Сколько денег вам предложили в “Химике”?— Я не буду называть цифры, уж простите, но скажу, что в принципе доволен. В контракте у меня есть пункт, что в любой момент я могу уехать в НХЛ.— Почему не сложилось в “Атланте”? Маленькую сумму предложили?— Я бы не хотел говорить о деньгах. С “Атлантой” идут активные переговоры. И есть вероятность, что я продолжу там карьеру. С “Химиком” у меня соглашение до середины декабря. Так что сами понимаете, что собираюсь за океан.— Ходят слухи, что за океаном просто хотят заполучить вас как можно дешевле. Поговаривают и об обмене в “Рейнджерс”. А недавно стали говорить, что ваш контракт может стать самым большим! И речь идет о 8 млн. долларов.— Лично мне из “Рейнджерс” никаких предложений пока не делали. Я расстроен, что мой друг Хитли был обменян в “Оттаву”. Это большой удар. Пока же я просто соскучился по хоккею. Пусть мои агенты решают проблему с менеджером “Атланты” Доном Уаделлом. Думаю, что все разрешится в лучшую сторону.— Чего ждете от российского чемпионата? Каким он вам видится?— Конечно, менее зрелищным, чем в прошлом сезоне. Но хоккей в России настолько популярен, что будет всегда вызывать огромный интерес. Лично я для этого приложу все усилия.— В какой игровой форме вы сейчас находитесь?— Чувствую себя отлично. В течение месяца активно тренировался.— На льду?— Нет, поддерживал форму с тренером. Планирую уже завтра встать на коньки.— В каком состоянии оставили в Штатах Николь? Наверное, она не хотела вас отпускать?— Конечно, но подруга меня прекрасно понимает. Мне деньги нужно зарабатывать. Она находится под присмотром близких. Так что, несмотря на переживания, уверен, что все будет хорошо.— Мечтаете о мальчике или хотите девочку?— Главное, чтобы ребенок был здоров. А там уж как карта ляжет. Думаю, что еще не одного на свет рожу. Я очень люблю детей.Кирилл ЗАНГАЛИС.