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Posted 5 сентября 2005, 18:29

Published 5 сентября 2005, 18:29

Modified 10 ноября 2022, 19:12

Updated 10 ноября 2022, 19:12

Жители Башкирии находят оружие и боеприпасы на свалках

5 сентября 2005, 18:29
В минувшее воскресенье закончилась операция «Вихрь-Антитеррор», введенная в связи с казанскими празднествами и приездом в столицу Башкирии чеченской делегации. За это время были проверены 62319 дома, 152527 автомобилей. Менее чем за две недели башкирскими милиционерами было поймано 277 объявленных в розыск злоумышленников, зарегистрировано 4820 преступлений и задержано 3699 лиц, подозреваемых в их совершении, найдено более 133 килограммов наркотиков. Изъято 961 единиц огнестрельного оружия, 757 стволов — за нарушение условий хранения, 6612 боеприпасов, денег и ценностей на сумму 5819,79 тыс.
рублей.Как сообщили «МК» в пресс-службе МВД Башкортостана, на улице Беговой в деревне Безелеевка Калининского района Уфы был обнаружен ржавый снаряд времен гражданской войны. Находка уничтожена саперами ОМОН за пределами деревни. В том же уфимском районе сотрудниками патрульно-постовой службы задержан 56-летний бомж, у которого обнаружен и изъят пистолет револьвер калибра 5,6 мм кустарного производства и шесть патронов 5,6 мм. Мужчина пояснил, что нашел оружие на стихийной свалке месяц назад. Сотрудниками уголовного розыска Советского РУВД Уфы на Центральном рынке арестован 58-летний уроженец Белебеевского района у которого были изъяты 16 предметов, похожих на патроны от пистолета «ТТ» калибра 7,62 мм. Экспертно-криминалистическим центром при МВД РБ патроны признаны боевыми и сельчанин будет отвечать за незаконное хранение оружие перед судом. В деревне Яушево Мечетлинского района 36-летний житель добровольно сдал ружье тульского оружейного завода неизвестного года выпуска. Мужчина пояснил, что оружие и 36 патронов к нему нашел накануне возле озера вблизи деревни Ясиново.
#Денис Объедкин#Общество#Новости
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