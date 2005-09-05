Жители Башкирии находят оружие и боеприпасы на свалках

рублей.Как сообщили «МК» в пресс-службе МВД Башкортостана, на улице Беговой в деревне Безелеевка Калининского района Уфы был обнаружен ржавый снаряд времен гражданской войны. Находка уничтожена саперами ОМОН за пределами деревни. В том же уфимском районе сотрудниками патрульно-постовой службы задержан 56-летний бомж, у которого обнаружен и изъят пистолет револьвер калибра 5,6 мм кустарного производства и шесть патронов 5,6 мм. Мужчина пояснил, что нашел оружие на стихийной свалке месяц назад. Сотрудниками уголовного розыска Советского РУВД Уфы на Центральном рынке арестован 58-летний уроженец Белебеевского района у которого были изъяты 16 предметов, похожих на патроны от пистолета «ТТ» калибра 7,62 мм. Экспертно-криминалистическим центром при МВД РБ патроны признаны боевыми и сельчанин будет отвечать за незаконное хранение оружие перед судом. В деревне Яушево Мечетлинского района 36-летний житель добровольно сдал ружье тульского оружейного завода неизвестного года выпуска. Мужчина пояснил, что оружие и 36 патронов к нему нашел накануне возле озера вблизи деревни Ясиново.