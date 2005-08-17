В МВД Башкирии новые кадровые назначения

В 1978 году окончил Салаватский индустриальный техникум, в 1986 году — факультет правоведения Башкирского государственного университета.С 1978-го по 1980 гг. прошел службу в рядах Советский Армии. До службы в милиции работал на различных должностях от плотника до юрисконсульта. В органах внутренних дел с 1985 года (следственный отдел УВД Уфимского горисполкома МВД БАССР). С должности следователя дослужился до начальника отделения по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственной части при УВД г. Уфы. В 1993 году назначен на должность заместителя начальника отдела охраны общественного порядка милиции общественной безопасности УВД Уфы. В 1995 году — заместитель начальника управления — начальник милиции общественной безопасности УВД Кировского района Уфы. С февраля 2000 года работал в должности начальника управления по обеспечению общественного порядка МВД РБ.