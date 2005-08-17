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Posted 17 августа 2005, 08:49

Published 17 августа 2005, 08:49

Modified 10 ноября 2022, 19:12

Updated 10 ноября 2022, 19:12

В МВД Башкирии новые кадровые назначения

17 августа 2005, 08:49
Сегодня стало известно, что полковник милиции Ирик Иткулов назначен на должность заместителя министра внутренних дел Республики Башкортостан, хотя приказ о его назначении № 1120 подписан в МВД РФ еще в минувшую пятницу. До этого времени офицер работал в должности начальника Управления по обеспечению общественного порядка МВД РБ. В качестве замминистра Ирик Иткулов будет курировать вопросы управления по делам миграции и паспортно-визового управления, сообщает пресс-служба МВД РБ.Ирик Газимович Иткулов родился в 1958 году в поселке Тюлюмбик Зилаирского района.
В 1978 году окончил Салаватский индустриальный техникум, в 1986 году — факультет правоведения Башкирского государственного университета.С 1978-го по 1980 гг. прошел службу в рядах Советский Армии. До службы в милиции работал на различных должностях от плотника до юрисконсульта. В органах внутренних дел с 1985 года (следственный отдел УВД Уфимского горисполкома МВД БАССР). С должности следователя дослужился до начальника отделения по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственной части при УВД г. Уфы. В 1993 году назначен на должность заместителя начальника отдела охраны общественного порядка милиции общественной безопасности УВД Уфы. В 1995 году — заместитель начальника управления — начальник милиции общественной безопасности УВД Кировского района Уфы. С февраля 2000 года работал в должности начальника управления по обеспечению общественного порядка МВД РБ.
#Денис Объедкин#Общество#Новости
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