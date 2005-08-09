Глава МВД Башкирии рассказал, как из правоохранительных органов выгоняют пьяниц

— Согласно моему приказу все без исключения сотрудники милиции республики подлежат немедленному увольнению из органов внутренних дел в случае выявления факта управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это одно из условий подписанного каждым милиционером контракта.Старшие офицеры отметили, что с начала года в республике активно работают оперативные группы в составе сотрудников управлений собственной безопасности, кадров и ГИБДД МВД РБ, которые осуществляют совместные выезды по всей территории Башкирии для внезапной проверки соблюдения сотрудниками милиции служебной дисциплины, правил дорожного движения. На основании результатов такого служебного расследования министр внутренних дел отдал распоряжение об увольнении из рядов МВД сотрудника Миякинского РОВД Реваля Ахметшина. 25 июля милиционер, который уже имел два нарушения служебной дисциплины и находился под угрозой увольнения, в состоянии алкогольного опьянения управлял личной автомашиной "Волга". Он стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого сбил девушку.Материалы этого служебного расследования направлены в прокуратуру Башкирии.— Руководство МВД ходатайствует перед прокуратурой и судом об аресте этого милиционера, — пояснил генерал-лейтенант. — Ни один сотрудник милиции, какого бы звания он не был и какой бы пост ни занимал, ни уйдет от ответственности в случае нарушения им служебной дисциплины, также не может быть и речи об укрывательстве подобных преступлений на местах, — продолжил г-н Диваев.Если с сотрудников, имеющих личные автомобили, теперь двойной спрос, с милиционеров-водителей он еще больше. Отныне их ждет ежедневная проверка на знание правил дорожного движения и тщательный контроль за использованием служебного транспорта. Ужесточение мер по соблюдению служебной дисциплины уже дает положительные результаты.С начала 2005 года из органов внутренних дел по отрицательным мотивам уволен 21 сотрудник за совершенные правонарушения, что на 16 человек меньше, чем за аналогичный период 2004 года.— Руководство правоохранительных органов заинтересовано в том, чтобы в милиции работали такие сотрудники, которым население будет смело и абсолютно доверять и рассчитывать на профессиональную помощь, — заключил глава МВД Башкирии.Что примечательно, о негативных фактах в работе башкирское министерство умалчивать не собирается, а будет предавать их гласности. Безупречная работа стражей порядка и доверие к ним населения по-прежнему остаются главной задачей милиции — на такой ноте завершили совещание его участники.Альмира ШАФИГУЛЛИНА.