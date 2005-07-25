mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля 2005, 17:49

Published 25 июля 2005, 17:49

Modified 10 ноября 2022, 19:12

Updated 10 ноября 2022, 19:12

Касьянов сел. Пока в аэропорту

25 июля 2005, 17:49
Михаил Касьянов заговорил. Пусть даже и сухим телеграфным текстом. “У меня нет никаких сомнений, — сказано в заявлении для прессы, которое касьяновская пресс-служба разослала вчера, сразу после его долгожданного возвращения в Москву, — что планомерно развернутая клеветническая кампания по моей дискредитации, основанная на лжи и передергивании фактов, находится в рамках общей стратегии власти по полной “зачистке” политического поля”. В переводе с чиновничьего это означает: я ни в чем не виноват, все лживые обвинения придуманы и инспирированы Кремлем.
В чем проблема? Если Касьянов считает, что его оклеветали, — пусть подает на меня в суд. Только суд вправе отделить правду от лжи. Но он этого не делает и не сделает никогда. Потому что прекрасно знает: все написанное мной — правда. От первого до последнего слова. И эта правда — далеко не вся. В ближайшее время мы расскажем о новых дачных аферах этого “узника совести” и “жертвы режима”.Экс-премьер печется и заботится о создании свободного общества. Он переживает за “неуклонное падение международного авторитета России” (хотя большего урона нашему престижу, чем существование премьер-министра по кличке Миша Два Процента, трудно придумать). Что ж. Выходит, у нас с Касьяновым общие цели и задачи. Просто понимаем мы их по-разному. И если с “политического поля” (выражаясь лексикой самого экс-премьера) будет вырван еще один коррупционный сорняк, это и будет нашим общим вкладом в построение желанной демократии и рост российского престижа.Я свою часть работы уже сделал. Теперь — очередь за Касьяновым. От него требуется всего ничего: прийти в прокуратуру и честно сознаться в содеянном. На языке Уголовного кодекса это называется просто: явка с повинной.Александр ХИНШТЕЙН.
#Денис Объедкин#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика