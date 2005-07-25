Касьянов сел. Пока в аэропорту

В чем проблема? Если Касьянов считает, что его оклеветали, — пусть подает на меня в суд. Только суд вправе отделить правду от лжи. Но он этого не делает и не сделает никогда. Потому что прекрасно знает: все написанное мной — правда. От первого до последнего слова. И эта правда — далеко не вся. В ближайшее время мы расскажем о новых дачных аферах этого “узника совести” и “жертвы режима”.Экс-премьер печется и заботится о создании свободного общества. Он переживает за “неуклонное падение международного авторитета России” (хотя большего урона нашему престижу, чем существование премьер-министра по кличке Миша Два Процента, трудно придумать). Что ж. Выходит, у нас с Касьяновым общие цели и задачи. Просто понимаем мы их по-разному. И если с “политического поля” (выражаясь лексикой самого экс-премьера) будет вырван еще один коррупционный сорняк, это и будет нашим общим вкладом в построение желанной демократии и рост российского престижа.Я свою часть работы уже сделал. Теперь — очередь за Касьяновым. От него требуется всего ничего: прийти в прокуратуру и честно сознаться в содеянном. На языке Уголовного кодекса это называется просто: явка с повинной.Александр ХИНШТЕЙН.