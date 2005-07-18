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Posted 18 июля 2005, 18:13

Published 18 июля 2005, 18:13

Modified 10 ноября 2022, 19:12

Updated 10 ноября 2022, 19:12

Финансовые нарушения в работе Минкульта Башкирии на совести экс-министра?

18 июля 2005, 18:13
Министерство культуры и национальной политики Башкирии истратило не по назначению более 10 миллионов рублей, выданных из бюджета в 2004 году. Это стало известно после ревизии контрольно-счетной палаты республики. Причем главными казнокрадами оказались сами работники министерства. Здесь заключили договор с фирмой зарегистрированной в Бурятии на поставку товара на сумму 30 миллионов рублей. Деньги бурятам перечислили, а товар так и не получили. Устав ждать от улан-удинской конторы обещанное, бухгалтерия министерства просто списала этот долг.
Виновные в заключении столь невыгодного договора, понесут наказание. Однако как заметил член коллегии КСП Лев Бакусов, это не вернет государственных денег.Как сообщили «МК» в КСП, коллегией был сделан вывод, что в министерстве следует наводить финансовый порядок и усиливать финансово-контрольную службу. Всего был проверен 41 «культурный» объект, и в каждом контролеры обнаружили нарушения. Работники культуры необоснованно премировались, завышали стоимость строительных работ, не сдавали деньги за билеты.Башкирский государственный театр оперы и балета отправившись на гастроли в Египет зачем-то перечислил левой туристической фирме 152 тысячи рублей, обозначив в платежном поручении, что деньги предназначаются за питание, проживание, страховку, в то время как во время проверки выяснилось, что все затраты брала на себя принимающая сторона.Туймазинский татарский драмтеатр отправил в Москву на фестиваль театров малых городов России людей, который никогда в учреждении Мельпомены не числились и не работали. Не вели никакого учета реализованным билетам в сибайской филармонии, в театре оперы и балета, в Нефтекамском филиале Башгосфилармонии. Отличились преподаватели Учалинского училища искусств, получая зарплату за неотработанные часы, и кладя в карман деньги за питание и стипендии отчисленных и находящихся в «академе» студентов. В этом храме искусств обнаружено фиктивных ведомостей на 50 тысяч рублей.В министерстве культуры и национальной политики Башкирии не соблюдалось законодательство по организации закупок. Из 308 проверенных материалов по закупкам на сумму 180 миллионов рублей в 185 случаях (а это 108 миллионов рублей) были обнаружены недостатки и нарушения.Напомним, что 18 марта минувшего года указом президента Башкирии Муртазы Рахимова был отправлен в отставку вице-премьер, министра культуры и национальной политики Халяф Ишмуратов с формулировкой «по собственному желанию». Не исключено, что прегрешения с казенными средствами окажутся на совести бывшего министра.
#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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