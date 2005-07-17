Спартак Мишулин боялся ездить в провинцию из-за сердечных болей

И вот снова Мишулина госпитализировали в центр кардиохирургии с диагнозом «сердечная недостаточность».Хотя артист, как заметили зрители, чувствовал себя не лучшим образом давно. В столице Башкирии он был с антрепризным спектаклем «Фигаро» пять лет назад, где играл роль, требующую лишь двухминутного присутствия на сцене. И то, актер еле передвигался, заставляя зрителей сочувствовать себе. Второй раз в Уфе Мишулин должен был побывать в 2003-м году с комедией «С твоей женой был я…» по мотивам пьесы Мейо и Эннекена. Спартак Васильевич, как заявлялось в афишах, должен был сыграть роль незадачливого алкоголика, но его внезапно заменил Носик. Наверное, именно тогда у актера случился первый сердечный приступ.Спартак Васильевич Мишулин — народный артист России, лауреат Государственной премии, лауреат премии имени Смоктуновского, лауреат премии имени братьев Люмьер, заслуженный артист Польши, дважды удостаивался награды за лучшую мужскую роль в спектаклях "Счастливое событие" Мрожека (Старик) и "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" (Карлсон). Но высшей для него наградой является всенародная слава и любовь миллионов зрителей. Помимо работы в театре и кино Мишулин писал юмористические рассказы.