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Posted 17 июля 2005, 09:55

Published 17 июля 2005, 09:55

Modified 10 ноября 2022, 19:12

Updated 10 ноября 2022, 19:12

Спартак Мишулин боялся ездить в провинцию из-за сердечных болей

17 июля 2005, 09:55
Сегодня ночью остановилось сердце Спартака Мишулина. Артисту было уже 80 лет. В конце июня актер, который давно жаловался на сердечное недомогание, подался на уговоры кардиологов и лег на обследование в Центр кардиохирургии в Москве. Художественный руководитель Московского театра Сатиры Александр Ширвиндт сообщил, что 17 июля в 4 часа утра Спартак Мишулин скончался после операции на сердце…Спартак Васильевич Мишулин не хотел заниматься здоровьем и даже не знал, от какого заболевания сердца страдает. Три года назад у артиста случился сердечный приступ.
И вот снова Мишулина госпитализировали в центр кардиохирургии с диагнозом «сердечная недостаточность».Хотя артист, как заметили зрители, чувствовал себя не лучшим образом давно. В столице Башкирии он был с антрепризным спектаклем «Фигаро» пять лет назад, где играл роль, требующую лишь двухминутного присутствия на сцене. И то, актер еле передвигался, заставляя зрителей сочувствовать себе. Второй раз в Уфе Мишулин должен был побывать в 2003-м году с комедией «С твоей женой был я…» по мотивам пьесы Мейо и Эннекена. Спартак Васильевич, как заявлялось в афишах, должен был сыграть роль незадачливого алкоголика, но его внезапно заменил Носик. Наверное, именно тогда у актера случился первый сердечный приступ.Спартак Васильевич Мишулин — народный артист России, лауреат Государственной премии, лауреат премии имени Смоктуновского, лауреат премии имени братьев Люмьер, заслуженный артист Польши, дважды удостаивался награды за лучшую мужскую роль в спектаклях "Счастливое событие" Мрожека (Старик) и "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" (Карлсон). Но высшей для него наградой является всенародная слава и любовь миллионов зрителей. Помимо работы в театре и кино Мишулин писал юмористические рассказы.
#Денис Объедкин#Культура#Новости
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