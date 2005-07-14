«Великий русский путь» пройдет через Башкирию

С 14 по 18 августа на территории Башкирии пройдет XII этап российско-британской сверхдальней легкоатлетической эстафеты «Великий русский путь». Маршрут ее лежит по всей территории России от Владивостока до Санкт-Петербурга через Москву.Как сообщили «МК» в аппарате правительства РБ, в Башкортостане участников эстафеты встретят Уфа, Октябрьский, Туймазы, а также Уфимский, Иглинский, Чишминский, Туймазинский, Благоварский и Буздякский районы.

Финансировать проведение эстафеты на территории республики будут организаторы, Министерство по физической культуре, спорту и туризму РБ, а также администрации тех городов и районов, где пройдут соревнования.