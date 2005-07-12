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Posted 12 июля 2005, 08:30

Published 12 июля 2005, 08:30

Modified 10 ноября 2022, 19:12

Updated 10 ноября 2022, 19:12

Темпы роста цен на жилье в Уфе вдвое опережают инфляцию

12 июля 2005, 08:30
Об итогах работы строительного комплекса столицы Башкирии и о перспективах отрасли рассказал сегодня на пресс-конференции в уфимской заместитель главы администрации города Рамиль Халимов.Как сообщил вице-мэр, в 2005 году в столице Башкирии запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 420 тыс. кв. м. жилья. Причем 200,6 тыс. <квадратов> уже сданы (по сравнению с тем же периодом прошлого года прирост составил 16,4%). Из построенного жилья более 149 тыс. кв. м. приходится на многоэтажки, а свыше 51 тыс. - на индивидуальные дома и коттеджи.
Строительство жилья в Уфе развивается по трем ипотечным направлениям: городской (8% годовых), по федеральной программе и по молодежной программам.Среди перспективных районов для возведения массового жилья в городе г-н назвал микрорайоны Затон, Дема, Глумилино, Александровка и поселок <Цветы Башкирии="">. Застройка перспективных площадок позволит расселить уфимцев из ветхого и аварийного жилья, а в будущем объемы строительства достигнут полумиллиона кв.м. в год.При этом вице-мэр признал, что рост стоимости жилья в столице Башкирии опережает темпы инфляции почти вдвое и составляет 26-27% ежегодно.Кроме того, Рамиль Халимов обратил внимание на то, что при оформлении сделок купли-продажи будущими жильцам. По словам замглавы администрации, ему <известно о="" двух="" реальных="" фактах="" дважды="" проданных="" квартирах="" в="" строящихся="" домах="">.Чиновник также подчеркнул, что при возведении жилья сейчас в обязательном порядке проводятся экологические экспертизы, что <безусловно очень="" важно="" и="" крайне="" необходимо="" для="" благополучия="" человека="">. Однако он в то же время посетовал, что иногда экспертизы <необоснованно затягиваются=""> и <занимают по="" времени="" до="" шести="" месяцев="">, что <задерживает сдачу="" жилья="" в="" установленные="" сроки="">.
#Денис Объедкин#Общество#Новости
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