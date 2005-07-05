Зверев снял Пугачеву

"Однозначно могу сказать: все то, что до этого было сказано про наших звезд - мол, они капризные, в работе с ними много проблем, - это полная чушь, - признался "МК" режиссер клипа Константин Черепков. - И Алла Борисовна, и Сергей опровергли это. Мне как режиссеру, да и всей съемочной группе было очень легко с ними работать. Никаких конфликтов не было. Я не пытаюсь льстить - это правда... Я крайне редко сталкиваюсь с капризными звездами, но если такое случается, то предпочитаю больше с этими людьми не работать".Песня "Алла" обращена, конечно же, к кумиру Зверева Алле Борисовне Пугачевой. Текст написан бывшей любимицей Примадонны, автором хита "Будь или не будь" Любашей. Напомним, что пару лет назад никому не известная девушка из Запорожья Татьяна Залужная (настоящее имя Любаши. - Авт.) в одночасье стала фавориткой Примадонны и даже успела выпустить совместный с АБ диск. Однако вскоре, по известным только этим двум женщинам причинам, они серьезно поссорились, и дуэту пришел конец. По иронии судьбы, сегодня песню Любаши поет новый фаворит Пугачевой - Сергей Зверев. Съемки клипа на дебютную песню длились в Питере два дня. Главная героиня - Алла Борисовна. Она - воплощение образа вселенского женского начала. "Это песня-молитва, исповедь в своей любви, чувствах к женщине, - рассказывает пресс-атташе режиссера клипа Ирина. - Алла Борисовна и есть этот светлый образ"."Пугачева приехала на съемочную площадку после двух концертов, - продолжает Черепков. - Она была уставшей, но, как только села перед камерой, ее усталость ушла просто на глазах. Это огромный профессионализм. И Зверев тоже, отработав вместе с ней на площадке, был в очень хорошей форме".Режиссеру для съемок нужен был красивый интерьер католической церкви с витражом, поэтому творческая группа оккупировала сразу две церквушки. Одну - в Пушкине, другую - в самом Санкт-Петербурге. Как только группа пришла в церковь, священники сразу объяснили - что можно, а что нет. Так, например, категорически запретили включать музыку, поэтому Звереву пришлось слушать фонограмму через наушники плеера. Священнослужители попросили не заходить в исповедальни и не снимать их изнутри, подсказывали, как правильно сидеть, молиться, делать крестное знамение.Кстати, организаторы съемок неплохо сэкономили на визажистах. Армию гримеров и парикмахеров никто не приглашал - Сергей сам занимался и своим, и пугачевским внешним видом."Стоит отдать должное чувству юмора Сергея. Он своим хорошим настроением и шутками поддержал всю съемочную группу, - вспоминает режиссер. - О себе он тогда думал меньше всего... Было рабочее напряжение, но в компании с ним все чувствовали себя комфортно".Второй съемочный день проходил на Невском, прямо на улице. Были необходимы эпизоды на фоне церкви Св. Петра. Работа шла всю ночь до утра, стоял жуткий холод. К тому же еще были включены вентиляторы. "Сергей работал на все сто, ни разу не капризничал, - признается Ирина. - Слава богу, никто не заболел...".Зверев даже умудрялся шутить: "И так меня вся страна в каком-то странном виде представляет... А тут я еще певцом стал. Что обо мне подумают?".На экране, кроме Зверева и Пугачевой, зрители не увидят никого. На фоне красивого убранства католических церквей Зверев будет петь романтическую песню о любви. "Мне ближе чистота кадра. Зачем его нарушать кем-то еще? - говорит Константин. - Тем более что в этом клипе две самодостаточные звезды. Это ошибочное, на мой взгляд, мнение, что артистов в клипе нужно окружать массовкой и перегружать кадр. Я сразу, как только услышал песню, представил именно ту картину, которая и получилась в итоге. Я режиссер, и мне сложно судить о Звереве как об исполнителе, говорить о его вокальных данных. Время покажет... Но то, как эмоционально он делал все это, сколько энергии отдал на съемках, - огромный труд!".Ирина ЛЫЩИЦКАЯ. в Уфе> от 07.07.05 г.