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Верховный суд Башкирии уличил два районных суда Уфы

17 июня 2005, 02:53
Особый спрос будет у президиума Верховного суда Башкирии в конце 2005 года с председателей судов Кировского и Ленинского районов Уфы. На недавнем заседании Верховного синедриона работа этих судов по отправлению правосудия признана и .Как сообщили в пресс-службе ВС РБ, на заседание президиума были приглашены не только провинившиеся служители Фемиды, но и их заместители, а также судьи, которым члены высшего органа судебной власти республики хотели бы задать непростые вопросы, накопившиеся за последний год.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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