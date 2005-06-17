Верховный суд Башкирии уличил два районных суда Уфы

Особый спрос будет у президиума Верховного суда Башкирии в конце 2005 года с председателей судов Кировского и Ленинского районов Уфы. На недавнем заседании Верховного синедриона работа этих судов по отправлению правосудия признана и .Как сообщили в пресс-службе ВС РБ, на заседание президиума были приглашены не только провинившиеся служители Фемиды, но и их заместители, а также судьи, которым члены высшего органа судебной власти республики хотели бы задать непростые вопросы, накопившиеся за последний год.