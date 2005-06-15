Слесарь готовил наркотики на продажу на собственной кухне

В Нефтекамске наркополиция выявила подпольную лабораторию по изготовлению наркотического вещества кодеиновой группы. Это уже шестая по счету подобная лаборатория, выявленная полицией в этом городе Башкирии в 2005 году.Хозяином лаборатории оказался 45-летний слесарь одного из частных предприятий, который готовил наркотики в собственной недавно купленной квартире. В момент визита полиции в обеденное время хозяина как раз застали на кухне за изготовлением . Делал все это он не один.