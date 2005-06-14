Убойная сила тележурналистики

Одно из главных демократических достижений - свобода слова - сильно потускнело. Да, говори все, что хочешь и про кого хочешь. Но за словом должно следовать дело. А его-то и нет. Пресса, как писала недавно даже правительственная "Российская газета", потеряла возможность влиять на государственные и общественные структуры. Чего бы ни написали, к кому бы ни обращались СМИ - никакой реакции:Хотя в истории журналистики существует немало примеров, когда пресса могла и президентов свергать (например, знаменитый Уотергейтский скандал), и приводить к постам новых премьеров.