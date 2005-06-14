Олег Газманов: <Меня не показывают Первом канале>

Олег Газманов должен был посетить столицу Башкирии, но не сложилось. Лето - вообще не сезон для эстрадных артистов, здесь Олег не рассчитал. Однако Газманов согласился ответить на вопросы читателей .- Олег, ходят слухи, что вы собираетесь выпускать новый альбом. Это правда?- У меня уже есть несколько неизданных песен - "Помада", "Сделано в СССР", "Дорогие", "Каждый выбирает по себе"... Произведений, требующих внимания и записи, достаточно. Некоторые из них, например "Доча", "Мы сможем победить", я уже пел на концертах. Время делать альбом действительно пришло.