Украшения, снятые с трупа, убийца подарил любовнице

Жестокое убийство удалось раскрыть в течение суток оперативникам Орджоникидзевского РУВД столицы Башкирии. В Черниковских садах обнаружили тело 60-летней пенсионерки. Несчастная была изуродована, а орудие убийства - ржавая труба - валялась рядом. Преступник бил ею женщину до тех пор, пока не сломал все кости и размозжил до неузнаваемости голову. Родственники опознали погибшую по лежавшей неподалеку сумке, из которой, кстати, исчезли 13 тысяч рублей.Как сообщил "МК" сотрудник пресс-службы МВД РБ Максим Родионов, пенсионерка собрала рассаду на своем участке и шла на рынок ее продавать.