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<Гайнэ> Артура Идельбаева увозят в Стамбул

7 июня 2005, 21:25
Получив приглашение на турецкий фестиваль театрального искусства, художественный руководитель Башкирского драмтеатра Хурмат Утяшев без колебаний выбрал постановку, которая отправится представлять Башкирию в Стамбул. Ею стал спектакль <Последний из рода Гайнэ>, дебют драматурга Артура Идельбаева. Напомним, что г-н Идельбаев впервые попробовал себя в драматургии, сочинив историко-эпическую пьесу.Для создания произведения Артур выбрал малоизвестный исторический факт и облек его в художественную форму.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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