<Гайнэ> Артура Идельбаева увозят в Стамбул

Получив приглашение на турецкий фестиваль театрального искусства, художественный руководитель Башкирского драмтеатра Хурмат Утяшев без колебаний выбрал постановку, которая отправится представлять Башкирию в Стамбул. Ею стал спектакль <Последний из рода Гайнэ>, дебют драматурга Артура Идельбаева. Напомним, что г-н Идельбаев впервые попробовал себя в драматургии, сочинив историко-эпическую пьесу.Для создания произведения Артур выбрал малоизвестный исторический факт и облек его в художественную форму.