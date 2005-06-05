mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Никола Стасюк решил заняться арт-менеджментом

5 июня 2005, 04:14
Возобновить некогда популярные в столице Башкирии рок-понедельники, проводившиеся в ныне почившем в бозе клубе , решил лидер уфимской группы Стас Никоненко. По задумке музыканта, концерты должны проходить в режиме open-air.Первый рок-понедельник запланирован уже на 6 июня, в нем примут участие группы <БактериоFаг>, Squire и <Профайл>. Открытая площадка выбрана на площади перед развлекательным комплексом со стороны улицы Мингажева. Начало в 21.00.Следующий сейшн пройдет 20 июня на том же месте в тот же час. Играют , <Винт> и Zveroforma.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Сенатор Ирек Ялалов рассказал о своем конфликте с экс-главой Башкирии Хамитовым
Вчера, 20:36
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04