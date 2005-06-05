Никола Стасюк решил заняться арт-менеджментом

Возобновить некогда популярные в столице Башкирии рок-понедельники, проводившиеся в ныне почившем в бозе клубе , решил лидер уфимской группы Стас Никоненко. По задумке музыканта, концерты должны проходить в режиме open-air.Первый рок-понедельник запланирован уже на 6 июня, в нем примут участие группы <БактериоFаг>, Squire и <Профайл>. Открытая площадка выбрана на площади перед развлекательным комплексом со стороны улицы Мингажева. Начало в 21.00.Следующий сейшн пройдет 20 июня на том же месте в тот же час. Играют , <Винт> и Zveroforma.