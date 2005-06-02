Цитатник. Бугера: <Такие люди, как Ходорковский, полностью срок не отсиживают>

Депутат Госдумы от Башкирии Михаил Бугера, заместитель руководителя фракции , как известно, является автором запроса в Генпрокуратуру РФ об уклонении нефтяных компаний от налогов, после которого было возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского. Парламентарий считает, что экс-глава выйдет на свободу раньше, чем истечет срок наказания, назначенный Ходорковскому судом: <Такие люди, как правило, полностью срок не отсиживают>.