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Цитатник. Бугера: <Такие люди, как Ходорковский, полностью срок не отсиживают>

2 июня 2005, 04:30
Депутат Госдумы от Башкирии Михаил Бугера, заместитель руководителя фракции , как известно, является автором запроса в Генпрокуратуру РФ об уклонении нефтяных компаний от налогов, после которого было возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского. Парламентарий считает, что экс-глава выйдет на свободу раньше, чем истечет срок наказания, назначенный Ходорковскому судом: <Такие люди, как правило, полностью срок не отсиживают>.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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