Врачи оказались не виноваты в смерти пациента, выпавшего из машины <скорой помощи>

Эпилептикам строжайше запрещено пить, а Ганеев крепко принял на грудь. После того, как больному оказали необходимую первую помощь, его погрузили в медицинский и повезли в больницу. Однако во время движения пациент внезапно очнулся, и, оттолкнув сидевшего рядом фельдшера, выпал на проезжую часть. Скорость машины не превышала 40 километров в час, и сам факт смерти больного медики признают несчастливым стечением обстоятельств. По мнению врачей, эпилептики часто не контролируют себя, но очень редко приступы заканчиваются трагедией. Служебное расследование установило, что необратимый поступок мужчина совершил вследствие тяжелой болезни.