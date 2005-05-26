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Posted 26 мая 2005, 15:09

Published 26 мая 2005, 15:09

Modified 10 ноября 2022, 19:13

Updated 10 ноября 2022, 19:13

Врачи оказались не виноваты в смерти пациента, выпавшего из машины <скорой помощи>

26 мая 2005, 15:09
По итогам расследования, проведенного на Орджоникидзевской подстанции скорой помощи столицы Башкирии, признано, что врачи не виновны в смерти 50-летнего Марата Ганиева. Мужчина выпал из медицинского на полном ходу и, ударившись головой об асфальт, умер от черепно-мозговой травмы. Карета скорой помощи намеревалась доставить пациента в психоневрологическое отделение по поводу приступа эпилепсии. Напомним, что <скорую> вызвали жители общежития на Интернациональной улице, соседи несчастного, который бился в приступе падучей.
Эпилептикам строжайше запрещено пить, а Ганеев крепко принял на грудь. После того, как больному оказали необходимую первую помощь, его погрузили в медицинский и повезли в больницу. Однако во время движения пациент внезапно очнулся, и, оттолкнув сидевшего рядом фельдшера, выпал на проезжую часть. Скорость машины не превышала 40 километров в час, и сам факт смерти больного медики признают несчастливым стечением обстоятельств. По мнению врачей, эпилептики часто не контролируют себя, но очень редко приступы заканчиваются трагедией. Служебное расследование установило, что необратимый поступок мужчина совершил вследствие тяжелой болезни.
#Денис Объедкин#Общество#Новости
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