Знаменосцев вспоминают поименно

На стенах Рейхстага сохранилась даже запись об этом: "Штурмгруппа капитана Макова В. Н., 30 апреля 1945 года". Среди пяти фамилий - Маков, Минин, Лисименко, Бобров - есть и фамилия башкирского сержанта Гази Загитова.Как гласит военная энциклопедия, изданная в 1995 году, <первыми в="" 22="" часа="" 30="" минут="" мск="" 30="" апреля="" 1945="" года="" водрузили="" Знамя="" на="" крыше="" Рейхстага="" на="" скульптурной="" группе="" Богиня="" Победы="" артиллеристы-разведчики="" 136="" армейской="" пушечной="" артбригады="" ст.="" сержанты="" Г.К.="" Загитов="" А.П.Бобров="" А.Ф.="" Лисименко="" сержант="" М.П.Минин="" из="" состава="" штурмовой="" группы="" 79="" стрелкового="" корпуса="" возглавляемой="" капитаном="" В.Н.="" Маковым="">. А институт военной истории Министерства обороны РФ документально подтвердил, что первыми, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом 30 апреля 1945 года, были солдаты, в числе которых был и Загитов>.- Мы ни в коем случае не хотим умалить подвиг Егорова и Кантарии, которых в угоду политической конъюнктуре того времени по сути дела "назначили" на должность знаменосцев. Наша цель - восстановить справедливость и вернуть истории ее истинных героев - говорят депутаты Заксобрания Пскова о <своем> знаменосце сержанте Михаиле Минине. Сам Михаил Минин, единственный оставшийся еще в живых из той легендарной группы, пишет: <Что касается="" Газия="" Загитова="" то="" он="" был="" первым="" героем="" среди="" всех="" героев="" штурма="" рейхстага.="" Он="" первым="" ворвался="" в="" рейхстаг="" первым="" обнаружил="" лестницу="" ведущую="" на="" верх="" рейхстага="" первым="" бросился="" на="" верх="" по="" лестнице="" первым="" достиг="" чердака="" первым="" по="" гигантской="" цепи="" грузовой="" лебедки="" и="" залез="" на="" крышу...="" 1="" мая="" 1945="" года="" начальник="" поста="" взвода="" оптической="" разведки="" разведдивизиона="" 136-й="" армейской="" пушечной="" артиллерии="" Режецкой="" Краснознаменной="" бригады="" старший="" сержант="" Гази="" Казыханович="" Загитов="" был="" представлен="" к="" званию="" Героя="" Советского="" Союза.="" Представление="" подписал="" командир="" РАД="" 136="" АПАРКБ="" майор="" Максимов.="" Далее="" стоят="" визы:="" Достоин="" присвоения="" звания="" Герой="" Советского="" Союза="" его="" командиров="" вплоть="" до="" Командующего="" войсками="" третьей="" Ударной="" Армии="" генерала-полковника="" Кузнецова.="" Однако="" приказом="" по="" 1-му="" Белорусскому="" фронту="" Н-576="" н="" от="" 18="" мая="" 1945="" года="" Загитов="" был="" награжден="" орденом="" Красное="" знамя="" а="" вернувшись="" домой="" с="" войны="" глупо="" погиб="" в="" аварии="" в="" Благовещенском="" районе.="" В="" селе="" Янагушево="" Мишкинского="" района="" Башкирии="" в="" бывшем="" сельсовете="" председателем="" которого="" был="" Загитов="" есть="" музей="" но="" на="" этом="" все="" упоминания="" о="" настоящем="" знаменосце="" исчерпывается.="" В="" 1997="" году="" Звание="" Героев="" Советского="" Союза=""> пятерка Макова получила от Постоянного Президиума Съезда народных депутатов СССР, возглавляемым Сажи Умалатовой. Вряд ли г-жа Умалатова имела право подписывать наградные документы, тем более от нелегитимного органа, ведь Советского Союза уже не существовало. Так что подвиг легендарных знаменосцев так и остался не увековеченным.Кстати, в канун Дня Победы президент Ющенко подписал указ о присвоении звания Героя Украины лейтенанту Бересту - офицеру, который в буквальном смысле пронес на своих плечах к куполу Рейхстага официальных знаменосцев Михаила Егорова и Мелитона Кантарию. И если парламентарии псковщины и глава Украины намерены увековечить имена своих земляков, то чем башкирские депутаты хуже? Антон МИХАЙЛОВ."МК" в Уфе" от 25.05.05 г.