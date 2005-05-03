mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 мая 2005, 16:44

Published 3 мая 2005, 16:44

Modified 10 ноября 2022, 19:13

Updated 10 ноября 2022, 19:13

Стерлитамакские рэкетиры совершали вооруженные налеты в масках Зорро

3 мая 2005, 16:44
Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор троим членам банды и пяти их пособникам, на совести которых несколько вооруженных набегов в Стерлитамаке. Причем налеты преступники совершали в черных масках, подобно герою кинокомиксов про Зорро. Преступная романтика шайки, как им казалось, также позаимствована у персонажа Алена Делона и Антонио Бандераса. Свою криминальную деятельность они пытались оправдывать тем, что не грабили бедных, а разбойничали только в отношении, по их мнению, богатых людей - преуспевающих в Стерлитамаке бизнесменов.
Как сообщили представители гособвинения, лидером и идейным вдохновителем банды выступал Сергей Парамонов, его <заместителями> являлись ранее судимые Михаил Ефанов и Николай Уманцев. Остальные пять членов преступного синдиката использовались на подручных работах или, как говорят в криминальном мире, играли роль .Сергею Парамонову всегда хотелось денег. Честно работать он не желал, поэтому зарабатывать решил разбойными нападениями и кражами. Он создал вооружённую группу, в которую вовлёк двух своих ранее судимых друзей - Михаила Ефанова и Николая Уманцева. Позже к банде примкнули ещё пять человек. За неполных пять месяцев, пока существовала шайка, ей удалось тщательно спланировать и совершить пять вооруженных разбойных нападений на склады рынков Стерлитамака и квартиры горожан, вымогательство и три кражи. От беспредельщины стерлитамакского Зорро и его команды пострадали 16 человек.Первой жертвой вооруженного нападения стал начинающий бизнесмен, у которого бандиты под угрозой смерти отобрали иномарку и имущества более чем на 00.Или вот еще пример похождений группировки. Преступники похитили известного в городе коммерсанта, заставили написать расписку о получении им долга в сумме 200 тысяч рублей и стали выбивать <кредит>.Чувствуя безнаказанность, преступники уменьшили финансовое состояние еще полутора десятков предпринимателей. На 16-м вооруженном налете всех восьмерых задержали с поличным. Прокуратура предъявила им целый букет обвинений. Сергея Парамонова суд признал виновным в совершении злодеяний по семи статьям Уголовного кодекса: бандитизм, разбой, вымогательство, незаконное хранение и ношение оружия, незаконное лишение свободы, похищение документов и кража. Фемида приговорила главаря к 17 годам лишения свободы, а Михаил Ефанов и Николай Уманцев получили по 15 лет тюрьмы каждый. <Шестерки> отделались более скромными сроками в колониях строго режима.Однако <зорровцы> посчитали приговор слишком жестоким (<ведь мы="" никого="" не="" убили="">) и воспользовались правом на обжалование.
#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика