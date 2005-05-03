Стерлитамакские рэкетиры совершали вооруженные налеты в масках Зорро

Как сообщили представители гособвинения, лидером и идейным вдохновителем банды выступал Сергей Парамонов, его <заместителями> являлись ранее судимые Михаил Ефанов и Николай Уманцев. Остальные пять членов преступного синдиката использовались на подручных работах или, как говорят в криминальном мире, играли роль .Сергею Парамонову всегда хотелось денег. Честно работать он не желал, поэтому зарабатывать решил разбойными нападениями и кражами. Он создал вооружённую группу, в которую вовлёк двух своих ранее судимых друзей - Михаила Ефанова и Николая Уманцева. Позже к банде примкнули ещё пять человек. За неполных пять месяцев, пока существовала шайка, ей удалось тщательно спланировать и совершить пять вооруженных разбойных нападений на склады рынков Стерлитамака и квартиры горожан, вымогательство и три кражи. От беспредельщины стерлитамакского Зорро и его команды пострадали 16 человек.Первой жертвой вооруженного нападения стал начинающий бизнесмен, у которого бандиты под угрозой смерти отобрали иномарку и имущества более чем на 00.Или вот еще пример похождений группировки. Преступники похитили известного в городе коммерсанта, заставили написать расписку о получении им долга в сумме 200 тысяч рублей и стали выбивать <кредит>.Чувствуя безнаказанность, преступники уменьшили финансовое состояние еще полутора десятков предпринимателей. На 16-м вооруженном налете всех восьмерых задержали с поличным. Прокуратура предъявила им целый букет обвинений. Сергея Парамонова суд признал виновным в совершении злодеяний по семи статьям Уголовного кодекса: бандитизм, разбой, вымогательство, незаконное хранение и ношение оружия, незаконное лишение свободы, похищение документов и кража. Фемида приговорила главаря к 17 годам лишения свободы, а Михаил Ефанов и Николай Уманцев получили по 15 лет тюрьмы каждый. <Шестерки> отделались более скромными сроками в колониях строго режима.Однако <зорровцы> посчитали приговор слишком жестоким (<ведь мы="" никого="" не="" убили="">) и воспользовались правом на обжалование.