Очередная попытка переворота в столице Башкирии

Расколовшийся на сторонников и противников Качкаева зал голосовал четыре раза, снова и снова переделывая формулировку выражения недоверия мэру. В результате: 18 голосов - за недоверие градоначальнику и столько же - против. Здесь у депутатов ничего не получилось. Однако горизбиркому недоверие народные избранники все же выразили. На глазах у приглашенной прессы разыгралось настоящее сражение. Депутаты, не выбирая выражений, называли избирательную комиссию <подпольной> и требовали прекращения ее деятельности, а Павла Качкаева обозвали коррупционером.Председатель уфимского горсовета г-н Касимов пресекал попытки г-на Качкаева высказаться, отключая у градоначальника микрофон и объясняя присутствующим: . Тем не менее, глава администрации столицы Башкортостана поднялся и вышел на трибуну, сообщив присутствующим, что <за все="" время="" своей="" работы="" он="" сам="" никого="" голословно="" в="" коррупции="" или="" в="" ином="" нарушении="" законности="" не="" обвинял="">. И попросил учесть это журналистов при освещении сессии.Вполне вероятно, что Павел Качкаев предвидел скандал, заявив незадолго до заседания, что предстоящие выборы будут сложными.По словам депутатов, конфликт разгорелся из-за того, что все они изъявили желание принять участие в предстоящих городских выборах, однакодокументы уних не принимали. Народные избранники даже сняли на видео, как пытались проникнуть в избирательную комиссию, расположенную в русском драмтеатре.<Комната в="" Русском="" драме.="" На="" 27="" апреля="" место="" дислокации="" избирательной="" комиссии="">, - начал рассказ Махмут Касимов. - .В то же время секретарь горизбиркома Азат Галимханов опроверг эти утверждения, подчеркнув, что на сегодняшний день в комиссию поступили заявления о выдвижении кандидатами в депутаты представительного органа муниципального образования от 65 человек, в том числе и от действующих городских законодателей., - сказал мэр столицы Павел Качкаев. - <Поэтому все="" вопросы="" по="" созданию="" горизбиркома="" берет="" на="" себя="" ЦИК="" республики="" и="" никаких="" споров="" о="" ее="" легитимности="" быть="" не="" должно.="" Сейчас="" идет="" формирование="" избирательных="" участков="">., - заявил председатель уфимского городского совета Махмут Касимов. - .За главу города, помимо половины депутатов, вступились и приглашенные руководители администраций районов., - пришли к выводу сочувствующие мэру. В результате сторонники Качкаева одержали победу, сняв этот вопрос с повестки дня. С юридической точки зрения вопрос о доверии главе администрации Уфы народные избранники рассматривать не вправе: это прямо запрещает республиканское законодательство. От того сегодняшнее событие в здании горсовета напоминало переворот.Наблюдавшие за скандальной сессией журналисты тут же провели аналогию с не менее громкой попыткой свержения председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, когда парламентарии-представители ТЭК пытались протолкнуть вопрос о недоверии своему спикеру.В уфимском горсовета ситуация подобная - добрую половину депутатского корпуса занимают менеджеры нефтяных и химических предприятий столицы республики.Кстати, горизбиркому депутаты все же выразили недоверие и решили сообщить о создавшемся положении СМИ и президенту республики. В то же время избирательная комиссия Уфы отреагировала мгновенно на сегодняшнее решение народных избранников, обратившись в прокуратуру республики с заявлением о давлении на избирком.