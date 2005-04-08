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Posted 7 апреля 2005, 20:30

Published 7 апреля 2005, 20:30

Modified 10 ноября 2022, 19:13

Updated 10 ноября 2022, 19:13

Цитатник: после <шести русско-башкирских войн> оппозиция готовит седьмую

7 апреля 2005, 20:30
Один из руководителей координационного совета Башкирии Айрат Дильмухаметов вчера на Лубянке поделился планами свержения власти в республике. Последний раз его видели на публике 26 марта на в Уфе. Жест Дильмухаметова, популярный в среде чеченских боевиков и призывающий перерезать горло представителям действующей власти, транслировали сразу несколько телеканалов.Приводим без комментариев фрагменты <апрельских тезисов> революционного лидера, перед которыми блекнет даже одноименная работа Ленина.***.***<Согласно Всеобщей декларации прав человека народ имеет право на восстание>.
***<В случае="" развития="" ситуации="" по="" революционному="" образцу="" мы="" готовы="" взять="" на="" себя="" переходную="" власть="" в="" республике="" Башкортостан="">. ***<Когда мы="" придем="" к="" власти="" правовое="" основание="" будет="" очень="" хорошее="" юристы="" у="" нас="" нормальные.="" А="" то="" что="" несколько="" человек="" потом="" не="" досчитаются="" после="" революции="" тут="" уже="" революция="" ничего="" не="" попишешь="">.***.***<Путина у="" нас="" народ="" не="" воспринимает="" как="" руководителя="" федерального="" государства.="" Смысла="" апеллировать="" к="" федеральному="" центру="" я="" вообще="" не="" вижу="" -="" яблоко="" от="" яблони="" недалеко="" падает="">.***<Башкиры добровольно="" вошли="" в="" состав="" России="" в="" XVI="" веке="" и="" пока="" Россия="" исполняла="" условия="" договора="" все="" было="" нормально.="" Затем="" произошло="" шесть="" русско-башкирских="" войн.="" Статус="" республики="" был="" завоеван="" с="" оружием="" в="" руках="" в="" 1917="" году="">.***<Рахимову как="" Акаеву="" мы="" уйти="" не="" дадим="">.*** нам не надо>. ***"У нас не получится ходить с розами, у нас не получится месяцами стоять на Майдане. Мы азиаты. И даже русские, которые у нас в Башкирии живут, это тоже азиаты. Мы там все переплетены. Поэтому, если у нас полыхнет, у нас будет жестче"
#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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