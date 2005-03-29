<Новый прокурор Башкирии Александр Коновалов назначил мне встречу тет-а-тет>

Ветеранов поселили в фешенебельных номерах лучшего отеля словацкой столицы, и ранним утром последнего февральского четверга в дверь постучали - на пороге стоял крепко сбитый мужчина из путинской охраны: - Владимир Владимирович приглашает вас спуститься и принять вместе с ним участие в праздничных мероприятиях в Братиславе. Президентский автомобиль действительно стоял у ворот отеля. Сопровождающий открыл дверь машины, и ветераны увидели в салоне Путина собственной персоной, который, обращаясь к Мурзину, изрек: - Что же вы, Даян Баянович, стоите? Давайте ко мне. *** - Он вас пригласил в автомобиль? - Да, и мы в течение получаса ездили по Братиславе, разговаривали, а затем Владимир Владимирович вместе с нами возлагал венок к вечному огню. - Какое впечатление произвел на вас президент? - Мне показалось, что он твердый и деловой человек. Было понятно, что к встрече с нами Владимир Владимирович подготовился - называл по имени-отчеству и ни разу не ошибся. Оказался в курсе наших фронтовых биографий. Знал, что мои товарищи из Москвы, а я - из Уфы. Говорит мне: <В Башкирии - теперь новый прокурор, наш, питерский>. Владимир Путин проявил осведомленность, которая, наверное, должна быть присуща главе государства. Приказ о назначении Александра Коновалова прокурором Башкортостана был подписан как раз 24 февраля, тогда же депутаты Госсобрания РБ дали на это согласие. Разумеется, ветерану, после войны проработавшему в надзорном ведомстве в общей сложности около 27 лет, в тот момент о кадровых перестановках еще не было известно. - Об этом я впервые услышал от президента, а убедился в его словах по возвращению в Уфу. Александр Владимирович Коновалов пригласил, мы познакомились, поговорили. Он внимательно выслушал о том, как я воевал, как работал в правоохранительной системе. Видно, что ему важен опыт, накопленный ветеранами. Тогда на встрече я был один. А вот в минувшую пятницу в прокуратуре собирали участников Великой Отечественной, угощали чаем, фотографировали. А эти снимки прислали из Кремля, - указывает Даян Баянович на цветные фото. - На память о нашей встрече с Путиным на словацкой земле. - В Братиславе вы могли лично обратиться к президенту с просьбой. Он наверняка бы любой вопрос решил. Использовали эту возможность? - Да о чем я буду просить? - пожимает плечами фронтовик. - Это он нас попросил прибыть 9 мая на Красную площадь. <Вы ведь участники парада Победы>. А я еще не определился. Получил приглашение от чешского и словацкого правительств. И пока не знаю, где встречу 60-летие Великой Победы в Москве или Праге. За Даяна Баяновича попросили другие. Честимир Смолка, председатель совета ветеранов I чехословацкой партизанской бригады и еще несколько десятков оставшихся в живых участников освобождения восточноевропейской страны от нацистов обратились к главе соседнего государства с ходатайством о присвоении Даяну Мурзину звания Героя России. Еще раньше такое же письмо в Кремль написали наши ветераны. На братиславской встрече Даян Баянович из-за природной скромности у президента на эту тему не заговорил, а сам Путин ее не затронул. Впрочем, золотая звезда Героя России, пожалуй, единственная награда, которой нет у фронтовика. Его парадный китель весит около 60 килограммов. Он кавалер орденов Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, несметного числа медалей СССР и России. Но наших наград у Даяна Баяновича все же меньше, чем иностранных. Офицер - Герой Чехословакии, кавалер всех высших орденов этой страны почетный гражданин 15 городов Чехии, Словакии и Моравии, его именем названа улице в Злине. Как ни парадоксально, но о подвигах Даяна Мурзина за границей знают больше, чем на родине. В Великобритании о Мурзине вышла книга Джона Хауланда, сына капитана королевской армии, сослуживца советского офицера. Сейчас ее переводят на чешский и словацкий языки, на русский - пока нет. Англичанин сравнивает Даяна Баяновича с Джеймсом Бондом. По мнению автора, реальные фронтовые подвиги <русского> во многом затмевают приключения знаменитого литературного персонажа, рожденного воображением Яна Флеминга. Советского офицера не смогли ни поймать, ни ликвидировать. Зато благодаря бригаде Мурзина только в оккупированной Чехословакии живая сила противника поредела на четыре тысячи человек, под откос были пущены свыше 60 эшелонов с немецкой техникой и боеприпасами. Но, пожалуй, самым дерзким, на взгляд командования вермахта, было то, что комбриг Мурзин и товарищи увели из-под носа Гитлера генерала танковых войск Германии Миллера. Фюрер пришел в ярость. Совсем недавно телеканал <Россия> показал документальную ленту о . Фильм о нем снимали в Англии, Германии, Чехии и в нашей стране. О герое рассказывали не менее легендарные личности: шеф внешней разведки <Штази> Маркус Вольф, бывший легионер Туркестанского легиона вермахта Мурат Тачмурат; бывший чехословацкий партизан, шеф чешской нелегальной разведки Ян Ондровчак и, разумеется, сам, Даян Мурзин. Огромная аудитория россиян наконец-то узнала о фронтовой биографии Даяна Баяновича. - Я родом из Бакалинского района, - рассказывает ветеран. - Работать начал в педагогике и в 1938 году уже стал директором сельской школы. - Постойте-постойте. Вы же сами тогда были несовершеннолетним. - Ну, да. Шла советско-финская война - время тяжелое. Хотя когда оно для нашей страны было легким? Мы с моим коллегой (он также директорствовал в школе, но был старше меня на три года) решили записаться в добровольцы. В январе 1939-го узнали, что в Кушнаренковском районе записывают в волонтеры, ну и рванули пешком из Бакалов в центр. А мороз в ту зиму стоял страшный - минус 45 градусов. Но мы, несмотря на холод благополучно прибыли на сборный пункт, комиссию возглавлял нарком здравоохранения Кадыров. Он поинтересовался моим возрастом, и я честно сказал, что 18 мне исполнится только через десять месяцев. На что Кадыров заметил: и велел подчиненным: <Запишите в анкете, что Мурзин - совершеннолетний>. Затем доброволец прошел военную подготовку сначала в Уфе, затем в Ленинграде, и, наконец, молодого красноармейца перебросили на фронт в Финляндию. Но через три дня после прибытия в страну Суоми, война закончилась. Демобилизоваться Даян не стал, а решил продолжить военную карьеру и поступил в рижскую школу при 10-й стрелковой дивизии, которую закончил весной 1941 года. В июне молодого бойца отправили в западные районы новой советской республики. - Мы несли службу вместе с пограничниками на рубежах Латвии, - вспоминает Даян Баянович. - По ту сторону границы дислоцировались немецкие войска, но активных действий не предпринимали. Как вдруг 20 июня к нам перешли два немца-коммуниста и заявили, что Гитлер начинает войну против Советского Союза. Об этом доложили командованию, те - еще выше, но никто словам перебежчиков не поверил. Ведь между Германией и СССР был подписан пакт о ненападении. Но в нашей части в правдивости слов солдат не сомневались. Так оно и оказалось. Ранним утром 22 июня фашистские самолеты начали бомбить Латвию. Войска фюрера стремительно продвигались вглубь страны. Захватчики брали города советской Прибалтики один за другим. Часть Мурзина оказалась на оккупированной территории, но не была разбита противником и вела ожесточенные бои в тылу врага. Не успевали штабы гитлеровцев отрапортовать о взятии Шауляя, Елгавы, Кренинга, как подразделения советской армии, где тогда служил Даян Баянович, выбивали их из этих городов. Так уж получилось, что всю войну офицер сражался с фашистами на занятой ими территории - Прибалтике, Белоруссии, Украине, Молдавии. Вел диверсионно-подрывную деятельность в Туркестанском и Идель-Уральском легионах вермахта, в результате которой около половины наемников перешли на сторону советской армии. Но все же главные подвиги бесстрашный офицер совершил в Чехословакии, куда его забросили в 1944 году. Он был сначала начальником штаба, а затем командиром интернациональной партизанской бригады имени Яна Жижки, в которую входили русские, чехи, словаки, поляки, англичане, итальянцы, венгры, румыны и американцы. Комбриг и его подчиненные не давали врагу ни минуты покоя, и бригада численностью в шесть сотен человек являлась настоящей головной болью для немцев. - Почему вас враги прозвали ? - Мне в конце 1944-го исполнилось только 23 года. А под командованием находились солдаты и офицеры, возраст большинства которых перевалил за 40. Чтобы выглядеть постарше, я отпустил густую черную бороду. А по поводу генерала: Когда на румынско-венгерском направлении начались ожесточенные бои, Гитлер приехал в Прагу. Генералы скрывали от фюрера, что в Чехословакии действует наша бригада. Гитлер изъявил желание отправиться в Румынию поддержать дух армии и велел готовить бронепоезд. , - ответили ему. . Тогда-то и пришлось генералам вермахта признаться, что передвигаться по территории, не контролируемой немецкими войсками опасно. Ему побоялись сказать, что комбриг - простой майор, и поэтом доложили: <Русской бандой командует грузин Мурзин в чине генерала>. Тогда-то Гитлер приказал уничтожить бригаду и за мою ликвидацию объявил денежное вознаграждение в два миллиона марок. А за мое пленение эта сумма возрастала до трех миллионов. Но деньги так и остались невостребованными. - Но почему грузин? - Опять-таки, наверное, благодаря бороде. Да и собственно на фронте никто и не вдавался в детали, кто я по национальности. Меня, например, звали не Даяном Баяновичем, а Юрием Васильевичем. Даже после войны, моя супруга, которая буквально свалилась мне на голову, обращалась ко мне по имени Юра. - Как это <свалилась на голову>? - В прямом смысле. Нам забросили молоденькую радистку и переводчицу из Белоруссии Надю Ермакову. Она при полной экипировке, с рацией, прыгнула с парашютом и приземлилась очень неудачно. Во-первых, на территорию в полукилометре от дислокации немцев. Во-вторых, ударилась о камни, повредила ноги и передвигаться не могла. Четыре дня она пролежала в лесу под носом у фашистов. Потом ее нашла наша разведгруппа. Я ее выходил, и прослужил с ней в Чехословакии до самого окончания войны, а потом мы поженились. - Интересно, а с Днем Победы партизан поздравляло командование? - Ну, как же! В мае 1945 в Чехословакию приехали генерал Крылов и полковник Брежнев. - Леонид Ильич? - Да, именно он. Благодарили всю бригаду. Брежнев, помню, сказал: <Так вот ты, оказывается, какой . Во второй раз я встретился с Леонидом Ильичем в 1969 году. В Москве в посольстве ЧССР давали прием в честь визита в нашу страну президента Людвика Свободы. Меня, как Героя Чехословакии, пригласили. Встреча хоть и была официальной, но протокол как-то не особенно соблюдали. А когда начался банкет, обстановка вообще стала дружеский. Чешский посол представил меня Генеральному секретарю КПСС, а я говорю: . Он вспомнил и очень удивился: <Так ты ! Где же борода?>. Тут же налил рюмки и крикнул Косыгину: . Обещанного, говорят, три года ждут. Даян Баянович ждет 36 лет. Впрочем, этот глагол здесь применен не верно. Ветеран не стремится получить золотую Звезду, считая что главная награда - в его жизни Великая Победа. Но нам кажется, если власти нашей родины, зная о подвигах старого солдата, до сих пор отказываются официально признавать его Героем, это неправильно. Не по-человечески как-то: Андрей СИПЛИЧУК. в Уфе> от 30.03.05 г.