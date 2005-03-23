mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 марта 2005, 12:51

Published 23 марта 2005, 12:51

Modified 10 ноября 2022, 19:13

Updated 10 ноября 2022, 19:13

Во время выступления команд КВН зрители накачивались спиртным

23 марта 2005, 12:51
Вчера в <Спортивных хрониках> развлекательного комплекса состоялся первый полуфинал весеннего сезона клубного КВН, организованный лигой экспериментального КВН . В бой за выход в полуфинал вступили 11 команд, представляющих различные учебные заведения Башкирии. Все команды сыграли по два конкурса: <Приветствие> и . Как признавались сами участники, очень сложно выходить на сцену, а в <Спортивных хрониках> на ринг, когда публика пьет за столиками и в зале стоит непрекращающийся гул.
Зато и зрителям в отличие от КВН было чем заняться, не вставая с места во время не самых удачных выступлений. В результате по сумме двух конкурсов большее количество баллов оказалось у команд: <Половники> (БГУ - гимназия №86) и <Балласт> (БГПУ) по 49 баллов, <Середина сбоку=""> - 48, <Ажиотаж> (УГАУ) - 44. Именно эти команды и вышли в финал.А уже через неделю 29 марта в том же самом месте второй полуфинал, обещающий стать не менее интересным. На ринг выйдут: <Сборная мира=""> (УГНТУ), <Техасская резня="" бензопилой=""> (УГНТУ-БГУ), , (УГНТУ), <Без границ=""> (СГИ), <Театр паники="" и="" истерики="" под="" управлением="" Антона="" Лебедева="">, <Команда> (ФТТ УГНТУ), <Вторая фаза=""> (АСФ УГНТУ), <Барин женщина="" и="" девушка="">, <Баба Робот="">, (БГМУ) и . Начало всего в 21.30.
#Денис Объедкин#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика