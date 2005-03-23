Во время выступления команд КВН зрители накачивались спиртным

Зато и зрителям в отличие от КВН было чем заняться, не вставая с места во время не самых удачных выступлений. В результате по сумме двух конкурсов большее количество баллов оказалось у команд: <Половники> (БГУ - гимназия №86) и <Балласт> (БГПУ) по 49 баллов, <Середина сбоку=""> - 48, <Ажиотаж> (УГАУ) - 44. Именно эти команды и вышли в финал.А уже через неделю 29 марта в том же самом месте второй полуфинал, обещающий стать не менее интересным. На ринг выйдут: <Сборная мира=""> (УГНТУ), <Техасская резня="" бензопилой=""> (УГНТУ-БГУ), , (УГНТУ), <Без границ=""> (СГИ), <Театр паники="" и="" истерики="" под="" управлением="" Антона="" Лебедева="">, <Команда> (ФТТ УГНТУ), <Вторая фаза=""> (АСФ УГНТУ), <Барин женщина="" и="" девушка="">, <Баба Робот="">, (БГМУ) и . Начало всего в 21.30.