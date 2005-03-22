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Posted 22 марта 2005, 18:28

Published 22 марта 2005, 18:28

Modified 10 ноября 2022, 19:13

Updated 10 ноября 2022, 19:13

Супружескую чету лишили жизни вилкой

22 марта 2005, 18:28
Жестокое двойное убийство зарегистрировано на минувшей неделе в Белорецке. 21-летний парень лишил жизни свою тетю и ее супруга, изуродовав их трупы.Как сообщил сотрудник пресс-службы МВД Башкирии Салават Уелданов, страшную находку - два разлагающихся тела, обнаружили в понедельник знакомые супружеской четы. Обеспокоившиеся пропажей семейной пары, приятели настояли вскрыть дверь дома. Когда же случайные свидетели вошли в жилище, то увидели зрелище, достойное фильмов ужасов. Тела несчастных были обезображены и истыканы обычной столовой вилкой.
Оказалось, что в гости к своей 49-летней тете и ее супругу в пятницу заглянул племянник. По случаю прихода дорогого родственника тетка накрыла стол и усадила племяша выпить с зятем. Посиделки получились долгими, и женщина ушла спать, оставив мужчин за разговором на кухне. Молодой родственник в какой-то момент не согласился с точкой зрения старшего и, поссорившись с ним, выбежал на улицу за топором. Не ожидавший нападения хозяин дома остался за столом, а когда юноша вернулся, даже не успел удивиться - упал замертво с раскроенным черепом. Однако этого показалось обиженному убийце мало и он, схватив со стола обычную вилку, принялся втыкать ее в тело несчастного. От странного шума проснулась и вышла на кухню тетка садиста. Ее ждала незавидная участь. Парень сначала оглушил свою родственницу обухом топора, а потом поглумился над бездыханным телом, оставляя в разных местах проколы столовым орудием. в Уфе> от 23.03.05 г.
#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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