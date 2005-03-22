Супружескую чету лишили жизни вилкой

Оказалось, что в гости к своей 49-летней тете и ее супругу в пятницу заглянул племянник. По случаю прихода дорогого родственника тетка накрыла стол и усадила племяша выпить с зятем. Посиделки получились долгими, и женщина ушла спать, оставив мужчин за разговором на кухне. Молодой родственник в какой-то момент не согласился с точкой зрения старшего и, поссорившись с ним, выбежал на улицу за топором. Не ожидавший нападения хозяин дома остался за столом, а когда юноша вернулся, даже не успел удивиться - упал замертво с раскроенным черепом. Однако этого показалось обиженному убийце мало и он, схватив со стола обычную вилку, принялся втыкать ее в тело несчастного. От странного шума проснулась и вышла на кухню тетка садиста. Ее ждала незавидная участь. Парень сначала оглушил свою родственницу обухом топора, а потом поглумился над бездыханным телом, оставляя в разных местах проколы столовым орудием. в Уфе> от 23.03.05 г.