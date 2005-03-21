Рахимов выгнал двух ключевых министров с <волчьим билетом>

Зуфар Абдрахимов руководил имущественным комплексом Башкирии с 2000 года, сначала в должности председателя Госкомитета, а затем в ранге министра. Муртаза Рахимов на памятном заседании Курултая, когда были разоблачены <заговорщики>, пытавшиеся свергнуть спикера Госсобрания Константина Толкачева, заметил, что за случившееся должны нести ответственность не только от ТЭКа, но и чиновники, позволившие передать государственные акции в собственность частным структурам. Слова у президента не стали расходиться с делом - уже через две недели лишились мест в совете директоров <Башкирской топливной="" компании=""> несколько человек, среди которых был и Валентин Власов.- Понятно, что после случившегося эти люди не могли занимать свои места в правительстве, - сказал нам информированный источник вадминистрации президентана условиях анонимности. - Громкие отставки были ожидаемы, и никто этому не удивился. - Эти люди, выражаясь языком трудового кодекса - продолжил собеседник . - Поэтому будущая их судьба весьма незавидна. Ясно, что новых постов в Башкортостане им не предложат, равно как и работу на государственном поприще. При этом он не стал называть имена преемников, сославшись на то, что кандидатуры сейчас рассматриваются президентом, и уточнил, что пока исполнение обязанностей <полетевших> министров возложены на их первых заместителей. Напомним, что в минувшую пятницу с должности вице-премьера, министра культуры и национальной политики РБ был освобожден Халяф Ишмуратов, занимавший этот пост с 1994 года с формулировкой <по собственному="" желанию="">.