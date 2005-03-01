Как поймать птицу удачи

Удивительно, но возраст любителей допотопных ВИА колебался в границах 30-70 лет - кто-то застал этот коллектив еще во времена своей молодости, а кто-то еще сопел в ползунках, но, тем не менее, интерес к легендарному ансамблю заставил многих оторваться от воскресного дивана и прийти в уфимский зал ДК , оказавшимся переполненным. И все для того, чтобы послушать такие хиты, как <Ты мне="" не="" снишься="">, , особенно <Там где="" клен="" шумит:="">, ставший визитной карточкой <синептичников>.Причина такого культпохода кроется, скорее, не только в простой меломании. Женщины постбальзаковского возраста при знакомых напевах наверняка ощутили себя вновь беззаботными девчонками, отгоняющими от себя толпы поклонников, а их поседевшие и погрузневшие половины ностальгировали по беззаботной советской молодости. Тогда все было просто и легко, мир делился на черное и белое. Чтобы заработать на жизнь, не нужно было выворачиваться, каждый был уверен в завтрашнем дне - вот и тоскует душа по семидесятым. Этим и можно объяснить популярность постсоветских групп, которая кормит и сами коллективы и их молодых коллег, исполняющих римейки старых песен.Концерт <Синей птицы=""> практически не отличался от своего прежнего формата: декорации были предельно просты, костюмы артистов незамысловаты (синий верх, черный низ), минимум телодвижений и светотехники. Как объяснил публике один их солистов Валентин Барков, участники ВИА считают себя людьми <старой ориентации="">, отметив при этом с радостью, что нет необходимости раздеваться на сцене. И романтичные песни они поют именно для женщин, без всяких матерных выражений, как сука-любовь, например. Намек был более чем прозрачен - сегодняшняя эстрада эксплуатирует низменные чувства вперемежку с пошлостью. Начали ветераны с современных композиций, по стилю похожих на ранние песни <Синей птицы="">. Пел Барков, стоявший с краю сцены с несколько виноватой улыбкой, в середине ансамблевого строя несколько вызывал недоумение мужчина, с упоением трясший погремушкой. На пятой по счету песне он, наконец, запел. Съежив лицо, как будто разгрызая твердый орех, артист выдал душещипательный шедевр. После чего был награжден лобызаниями темпераментной поклонницы, долго шептавшей на ушко звезде нечто интимное. Закончив этот вояж, фанатка вприпрыжку убежала, вздымая в такт прыжкам объемные формы, обтянутые не по возрасту тесной кофточкой. Любимчика женщин представили как Александра Дроздова, поэта и композитора, намекнув на его холостяцкое положение. Правда, чтобы нарушить девственность его паспорта, нужна как минимум нефтяная скважина. Сашенька при этих словах улыбался как нашкодивший, но сознающий свое обаяние мальчик.Молодой представитель ансамбля Алексей Зорин, которого, как оказалось, нашли в ресторане, спел другой хит . По возрасту он явно не вписывался в состав заслуженных мужей, убеленных сединами. Как сказал Барков в эксклюзивном интервью, состав ВИА практически состоит из новых людей, но все они трепетно относятся к бренду <Синей птицы="">. И, как оказалось, не зря, постоянные аншлаги говорят за себя: ВИА жили, живут и будут жить, хотя на ТВ они чувствуют себя нежданными гостями. И гастрольные турне закончатся в необозримом будущем и их, наверняка, продолжат следующие поколения певцов. И этому утверждению веришь. Потому что, глядя на зал, в едином порыве запевший вместе с артистами <Клен>, понимаешь: есть здесь что-то настоящее, без , подтанцовок и других составных современной эстрадной бесталанности.Время отсеяло все наносное, однодневное, осталось то, что зовется народным. Несмотря на кажущуюся простоту творчества ВИА, не каждому удается поймать за хвост синюю птицу искусства. И прав солист, сказавший по поводу громких оваций уфимской публики: .Василиса ЗЛОБИНА. в Уфе> № 9 от 02.03.05 г.