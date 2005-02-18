От бывшего представителя Башкортостана в Совете Федерации Александра Якубова теперь хочет отказаться Брянск

Тогда представлявший его Юрий Лодкин заметил, что этот человек - серьезная находка для области, поскольку у него есть связи в Совете Федерации (до Брянской области г-н Якубов представлял в СФ ФС РФ интересы Башкирии, однако после выборов в этом регионе ему пришлось оставить кресло, которое при дележке <пирога> якобы было отдано креатуре от соперников нынешнего башкирского лидера). Тогда же прозвучало, что у г-на Якубова брянские корни (). Однако, если Александр Якубов и занимался бурной деятельностью на благо брянского региона, то предпочитал это не афишировать. Со слов Николая Денина, он, вступив в должность, несколько раз пытался встретиться с г-ном Якубовым, но сделать это так и не удалось, и сам сенатор не предпринимал никаких шагов <к сближению="">. Если уж не сработались, - сделал вполне логичный вывод губернатор, - <самое время="" предложить="" нового="" человека="">. Эта позиция и была озвучена депутатам.Интересно, что в качестве кандидатуры г-н Якубов в числе прочих сенаторов был назван в федеральных СМИ еще после сделанного в начале февраля заявления Владимира Путина о том, что . По мнению экспертов, таким образом президент заявил о кадровой смене среди нынешних сенаторов, а в первую очередь <ротация кадров=""> грозит представителям бизнес-структур, к которым относится и г-н Якубов, который в последнее время работал заместителем генерального директора ТД <Транснефть>.Впрочем, и новая кандидатура на сенаторский пост установке президента не удовлетворяет. антикризисный управляющий Александр Петров родом из Свердловской области и до сих пор ни в каких связях с Брянской областью вроде бы не замечен. Вдобавок, бизнесмен. Ныне известен как экс-председатель правления , крах которого 6 июля прошлого года стал апофеозом летнего банковского кризиса, пишет .